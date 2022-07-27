اقتصاد الكاميرون يتعافى.. استثمارات تمهد لنمو مرتفع

رسمت المؤسسات المالية الدولية صورة متفائلة لاقتصاد الكاميرون الذي يجذب انتباه الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ القطاعات الحيوية.

وبحسب هذه المؤسسات فإن “هذا يمهد الطريق للنمو المستمر حتى عام 2027”.

ورغم أن الكاميرون من بين الدول المنتجة للنفط وقليل الغاز إلا أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي لم يتم اكتشافها بعد، وهُو أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للكاميرون بحسب مراقبون.

قال الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية فِيْ ياوندي عاصمة الكاميرون، إن بلاده “لن تتخلى عَنّْ أمن القارة الأفريقية”، مجددًا رغبته فِيْ “إعادة اختراع” الجهاز العسكري والأمني ​​الفرنسي، خاصة. فِيْ منطقة الساحل، مؤكدا أن فرنسا “ستبقى ملتزمة”. ملتزمون التزاما راسخا بأمن القارة، من أجل دعم شركائنا الأفارقة وبناء على طلبهم.

تظهر البيانات الأخيرة من صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي فِيْ الكاميرون تسارع فِيْ عام 2022 بسبب التوسع فِيْ الزراعة والصناعة والخدمات، وهِيْ نقاط القوة التي يميز اقتصاد الكاميرون.

بدأت الكاميرون بالانتقال فِيْ القطاع الزراعي إلَّى مرحلة تقوم على دمج التكنولوجيا فِيْ مختلف القطاعات الزراعية، والابتعاد تدريجياً عَنّْ الزراعة التقليدية.

للتغلب على عواقب الأزمة الروسية الأوكرانية، كثفت الكاميرون، من خلال المستثمرين الأجانب، تعزيز نمو القطاع الزراعي.

فِيْ مواجهة التدفقات الاستثمارية، توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الكاميروني بما لا يقل عَنّْ 3.6٪ من هذا العام حتى نهاية عام 2027، بقيادة نمو الاقتصاد غير النفطي.

وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي، بدأ اقتصاد الكاميرون فِيْ التعافِيْ من صدمة COVID-19 فِيْ عام 2022، قبل الحرب فِيْ أوكرانيا.

تعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيًا إلَّى 3.6٪ فِيْ عام 2022، مدعومًا بانتعاش قوي فِيْ القطاعات الأولية والصناعية، لكن الانتعاش الاقتصادي الناشئ فِيْ عام 2022 يخضع الآن لمزيد من عدم اليقين مع تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتفعة.

لا تزال التوقعات الاقتصادية لعام 2022 إيجابية، ولكن مع شكوك كبيرة ؛ من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلَّى 3.8٪ فِيْ عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم إلَّى 4.6٪ فِيْ عام 2022، لكنه سيظل أقل من 3٪ على المدى المتوسط.

لقد شهدت الكاميرون، بصفتها دولة مصدرة للنفط الخام، بعض الآثار الإيجابية على وضعها الخارجي والمالي. أدى الارتفاع الهائل فِيْ الأسعار العالمية وانقطاع الإمدادات إلَّى زيادة كبيرة فِيْ تكلفة دعم الوقود وفرض ضغطًا إضافِيًْا على الأسعار المحلية فِيْ الكاميرون، خاصةً بالنسبة للأغذية والأسمدة.

على الجانب الإيجابي، قد تستفِيْد الكاميرون من فرص النفط والغاز الجديدة وإكَمْال محطات الطاقة الكهرومائية الرئيسية.

وفقًا للصندوق، “أثبت اقتصاد الكاميرون قدرته على الصمود أمام صدمة COVID-19، لكن السلطات عملت على تعزيز الاستدامة الخارجية والمالية على المدى المتوسط ​​، وتنفِيْذ أجندة الإصلاح الهِيْكلي لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا وتنوعًا. . “