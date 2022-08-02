اقتصاد المملكة إلى الأمام بإجماع المؤسسات الدولية

عاما بعد عام، يواصل اقتصاد المملكة بلوغ أعلى معدل نمو، مع نظرة مستقبلية مستقرة سجلتها المنظمات الدولية.

#فيديو | بعد جائحة كورونا. الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا منذ عقد بنظرة مستقبلية مستقرة. # هيئة الاذاعة والتلفزيون pic.twitter.com/6mDU6gnLie

– هيئة الإذاعة والتلفزيون (SBAgovSA) 2 أغسطس 2022

اقتصاد المملكة يتقدم

نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون تقريرًا مصورًا رصد تقدم اقتصاد المملكة عقب انتشار وباء كوفيد -19، مشيرة إلى إجماع المؤسسات الدولية على أن الاقتصاد السعودي يتقدم، بالإضافة إلى توقعات بقفزة كبيرة عليه.

وأظهر استطلاع لرويترز أن اقتصاد المملكة سينمو بأسرع معدل في عقد عند 7.6 بالمئة في 2022.

نظرة مستقرة

من جانبها، منحت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاقتصاد السعودي تصنيف A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

استند التصنيف إلى 6 عناصر القوة الإجمالية للميزانية، والاحتياطي المالي الكبير، ومستويات الديون المعتدلة، ومخزون كبير من احتياطيات النفط، وانخفاض تكاليف استخراج النفط، ونظام مالي مستقر ومنظم.

كما أشارت وكالة موديز في تقريرها إلى إصلاحات اقتصادية وقانونية واجتماعية وتدابير هيكلية من شأنها أن تسهم في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

قوة الاقتصاد البريطاني

أما صندوق النقد الدولي، فقد توقع أيضًا أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ خلال عام 2022، حيث ارتفع معدل نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 9.9٪ في الربع الأول من عام 2022، وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ عام 2011.

واختتمت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون تقريرها بالقول إن هذه التقارير العالمية تؤكد قوة وتنوع اقتصاد المملكة واعتمادها على مؤسسات حكومية قوية ونظام مالي سليم.