انكَمْش الاقتصاد البريطاني فِيْ عام 2022 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب ة للبيانات الصادرة عَنّْ العام الأول لتفشي وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الوباء على الاقتصاد البريطاني.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الاقتصاد البريطاني انكَمْش بنسبة 11 فِيْ المائة، فِيْ ة أعلنها المكتب يوم الاثنين، ليصل بذلك المعدل السابق، الذي قدر انكَمْاشًا بنسبة 9.3 فِيْ المائة، وفقًا لبلومبرج.

هذا التعديل يجعل الانكَمْاش فِيْ بريطانيا الأسوأ منذ عام 1709، عَنّْدما شهدت المملكة المتحدة ظاهرة تسمى “الصقيع العظيم”، والتي كانت أسوأ شتاء تشهده القارة الأوروبية منذ ما يقرب من 500 عام.

وأوضحت البيانات أن الاقتصاد البريطاني انكَمْش بنسبة 21 بالمئة فِيْ الربع الثاني من 2022، عَنّْدما شهدت البلاد ذروة انتشار فِيْروس كورونا، بدلا من المعدل المعلن سابقا البالغ 19.4 بالمئة.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أعلن فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري أن الاقتصاد البريطاني انكَمْش فِيْ يونيو الماضي بنسبة 0.6 فِيْ المائة على أساس شهري، وبنسبة 0.1 فِيْ المائة خلال الربع الثاني من العام.

تراجعت الأسْهُمْ الأوروبية إلَّى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر يوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين بشأن شح إمدادات الغاز من روسيا، وإشارات متشددة من البنك المركزي الأوروبي وتوقعات اقتصادية ضعيفة.

أغلق مؤشر Stoxx 600 لعموم أوروبا منخفضًا 1٪، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 28 يوليو.

قالت شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز يوم الجمعة إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا لمدة ثلاثة أيام فِيْ نهاية الشهر الجاري، مما يزيد الضغط على القارة فِيْ سعيها لتجديد مخزونات الوقود قبل الشتاء.