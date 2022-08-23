أظهرت بيانات رسمية محدثة، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني سجل أكبر انكَمْاش منذ أكثر من 300 عام فِيْ عام 2022 عَنّْدما عانت البلاد من وطأة جائحة كوفِيْد -19، فضلا عَنّْ انخفاض أكبر من أي اقتصاد آخر.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 11.0٪ فِيْ عام 2022. وكان هذا انخفاضًا أكبر من أي تقديرات سابقة لمكتب الإحصاء الوطني وأكبر انخفاض منذ عام 1709، وفقًا للبيانات التاريخية الصادرة عَنّْ بنك إنجلترا.

يقوم الإحصائيون البريطانيون بتحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري عَنّْد توفر المزيد من البيانات.

أشارت التقديرات الأولية لمكتب الإحصاءات الوطنية بالفعل إلَّى أنه فِيْ عام 2022، عانت بريطانيا أكبر انخفاض فِيْ الإنتاج منذ عام 1709. لكن المكتب عدل مؤخرًا نطاق الانخفاض إلَّى 9.3٪، وهُو الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى.

حتى قبل الات الأخيرة، كان تراجع الاقتصاد البريطاني هُو الأكبر بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، ووفقًا للة الأخيرة، كان تراجعًا أكبر من إسبانيا التي سجلت انخفاضًا فِيْ الإنتاج بنسبة 10.8٪.

سجل الاقتصاد البريطاني انتعاشًا صعوديًا حادًا العام الماضي واستعاد حجمه الذي كان عليه قبل الوباء فِيْ نوفمبر 2022. لكن الزيادة السريعة فِيْ التضخم تعَنّْي أن بنك إنجلترا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلَّى الركود فِيْ وقت لاحق من هذا العام.

سينشر مكتب الإحصاءات الوطنية أحدث أرقام النمو لعام 2022 والنصف الأول من عام 2022 فِيْ 30 سبتمبر.