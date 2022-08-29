اقتصاد روسيا.. توقعات حكومية تتحدى العقوبات الغربية

تتوقع روسيا انكَمْاش اقتصادها بنهاية عام 2022، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، كجزء من تداعيات الحرب على أوكرانيا، وهُو ما يتعارض مع تقديرات صندوق النقد الدولي.

قال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف يوم الاثنين إن الاقتصاد الروسي سينكَمْش بأقل من 3 فِيْ المائة هذا العام، بينما يساعد سوق العمل القوي فِيْ تخفِيْف التداعيات الاقتصادية للحرب فِيْ أوكرانيا.

وأضاف بيلوسوف أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينخفض ​​”بما يزيد قليلاً عَنّْ 2 فِيْ المائة هذا العام”.

وتوقع أن يتبع ذلك انخفاض بنسبة “لا تزيد عَنّْ واحد فِيْ المائة” فِيْ عام 2023.

يتوقع بعض الاقتصاديين حدوث انهِيْار بنسبة 15 فِيْ المائة فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام فِيْ مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية التي تهدف إلَّى شل الاقتصاد الروسي.

وقال بيلوسوف إن التضخم فِيْ روسيا سيكون فِيْ حدود 12-13 فِيْ المائة فِيْ عام 2022، فِيْ حين من المتوقع أن يتحدى الاقتصاد أكثر التوقعات تشاؤما بقرب الانهِيْار فِيْ مواجهة العقوبات الغربية.

وتوقع بيلوسوف أن ينخفض ​​الطلب الاستهلاكي بنسبة 4.2 فِيْ المائة هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض ​​بنحو 2 فِيْ المائة فِيْ عام 2022 ونحو 1 فِيْ المائة فِيْ عام 2023.

خلال اجتماع حكومي متلفز، قال بيلوسوف أيضًا إن واردات السلع الاستهلاكية قد تعافت إلَّى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازية التي تهدف إلَّى استبدال السلع الغربية التي سحبتها الشركات من السوق الروسية.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية تراجعت بين 17 و 20 بالمئة ولا يتوقع أن تتعافى بسرعة.

فِيْ أبريل، قال كبير الاقتصاديين فِيْ صندوق النقد الدولي إن تشديد العقوبات الغربية على روسيا لاستهداف صادرات الطاقة بسبب حربها فِيْ أوكرانيا سيؤدي إلَّى مزيد من التراجع الحاد فِيْ الناتج الاقتصادي الروسي بنسبة تصل إلَّى 17٪ بحلول عام 2023.

قال بيير أوليفِيْيه جورينشا إن التوقعات الحالية لصندوق النقد الدولي تشير إلَّى انكَمْاش بنسبة 8.5٪ فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022.

وأضاف “لهذا السبب تؤثر العقوبات بالفعل بشكل كبير للغاية على الاقتصاد الروسي وقد يكون لها تأثير أكبر إذا تم تشديدها أكثر”.