نما الاقتصاد القطري بنسبة 2.5٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الأول من العام الجاري. لكنها انكَمْشت بنسبة 0.3٪ مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، إلَّى 166 مليار ريال.

انخفض إجمالي القيمة المضافة للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7٪ فِيْ الربع الأول من نفس الفترة من العام السابق، لكنه ارتفع بنسبة 0.9٪ عَنّْ الربع الرابع، بحسب بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية.

كنت أتوقع أن يضيف كأس العالم لكرة القدم هذا العام حوالي 17 مليار دولار إلَّى اقتصاد البلاد فِيْ نوفمبر، وهُو أقل من التقدير السابق البالغ 20 مليار دولار.

من المتوقع أن تجتذب قطر 1.2 مليون زائر، ضمن النطاق المقدر السابق من مليون إلَّى 1.5 مليون زائر.