اقتصاد منطقة اليورو ينمو 3.9% فِيْ الربع الثاني

سجل النمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 0.6٪ فِيْ الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، فِيْما شهد التوظيف تقدمًا بطيئًا خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 0.3٪، بحسب ة للأرقام التي نشرها “يوروستات”. يوم الاربعاء.

وفِيْ تقرير أولي، قدر “يوروستات” نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 19 دولة فِيْ منطقة اليورو، بنسبة 0.7٪، وهُو ما يمثل تحسنا كبيرا بعد نمو بنسبة 0.5٪ فِيْ الربع الأول من العام.

على أساس سنوي، نمت منطقة اليورو بنسبة 3.9٪ فِيْ الفترة بين أبريل ويونيو مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ومن 5.4٪ فِيْ الربع الأول، بحسب وكالة فرانس برس.

وبهذا الأداء، تتقدم منطقة اليورو على الولايات المتحدة، التي شهدت انكَمْاش الناتج المحلي الإجمالي فِيْ الربع الثاني بنسبة 0.9٪ بمعدل سنوي، بعد أن سجلت انخفاضًا حادًا بنسبة 1.6٪ فِيْ الربع الأول.

على الرغم من زيادة التضخم على خلفِيْة الحرب فِيْ أوكرانيا وعلى عكس مخاوف الاقتصاديين، استفادت منطقة اليورو من استمرار النشاط المستدام بفضل انتعاش قطاع الخدمات على وجه الخصوص، وخاصة السياحة، بعد رفع القيود. ذات الصلة بالوباء.

لكن داخل الكتلة الأوروبية، لا يزال النمو متفاوتًا، حيث سجلت إسبانيا نموًا قويًا (1.1٪ فصليًا) وإيطاليا 1٪ وفرنسا 0.5٪، بينما لم يسجل أكبر اقتصاد فِيْ أوروبا (ألمانيا) أي نمو، وفقًا لأرقام يوروستات المحدثة.

فِيْ الوقت نفسه، كان تقدم التوظيف بطيئًا فقد ارتفع عدد الأشخاص العاملين فِيْ منطقة اليورو بنسبة 0.3٪ فِيْ الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام، بعد زيادة بنسبة 0.6٪ بين يناير ومارس. هذه زيادة بنسبة 2.4٪ على مدار عام، بعد زيادة بنسبة 2.9٪ فِيْ الربع الأول.

بلغ النمو الاقتصادي 0.6٪ فِيْ الاتحاد الأوروبي ككل فِيْ الربع الثاني، أي على نفس المستوى للأشهر الثلاثة الأولى من العام، مما يشير إلَّى استقرار النشاط الاقتصادي.