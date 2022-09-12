وظائف السعودية كيف اقدم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 ،بعد الإعلان وبشكل رسمي من الأحوال المدنية السعودية عن بداية قبول التوظيف للنساء تسائل الكثير من الفتيات عن الشروط والخطوات اللازمة لتقدين الطلب في الأحال المدنية والإطلاع على الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة ،كما وأعلنت عن تقديم الطلبات ستكون في أي من مكاتب المنتشرة في مدن السعودية.

وظائف الأحوال الاجتماعية 1444 سيدة

وَظْائِفْ الأحوال المدنية لعدد 1444 سيدة يهتم بها الكثيرون الآن حيث أن إدارة الأحوال المدنية هِيْ المسؤولة عن تسجيل المواليد واسترجاع الوثائق الرسمية التي يطلبها المواطنون مثل بطاقات الهُوية الوطنية وجوازات السفر وتقدم المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من وَظْائِفْ الخدمة المدنية وهِيْ متاحة لجميع المواطنين السعوديين، تعتبر وَظْائِفْ السجل المدني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من بين أفضل الوَظْائِفْ التي يمكن التقديم لها والانضمام إليها، وهذه الوَظْائِفْ متوفرة فِيْ جميع مناطق المملكة. يمكن للمرشحين تقديم طلباتهم إلكترونيًا على منصة أبشر للتوظيف.

التقدم لوظائف الحالة الاجتماعية للنساء 1444

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر

بعد ذلك ينتقل الشخص إلى خيار الوَظْائِفْ الشاغرة الموجودة فِيْ الخدمات التي يقدمها الموقع.

ثم انقر فوق تقديم وسترى وَظْائِفْ الحالة الاجتماعية.

اضغط عليها، ثم يتم الاتفاق على شُروطْ التقديم والقبول.

الآن نكتب ونراجع جميع البيانات الشخصية للمرشح ثم نؤكد الطلب.

شروط التقديم على أماكن الأحوال المدنية للنساء

يجب أن يستوفِيْ المرشح للوظيفة عددًا من الشُروطْ، وهِيْ:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ألا يقل طول الفلتر عن 160 سم، ويجب أن يكون الوزن وفقًا للارتفاع.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 35 سنة.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب هُوية صالحة.

حاصل على شهادة حسن السيرة والسلوك.

من الضروري اختيار الفحص الطبي المناسب.

إذا كانت المتقدمة متزوجة يجب أن يكون زوجها سعوديا.

ألا يكون موظفًا فِيْ جهة حكومية.

رابط التسجيل لوظائف الأحوال المدنية 2022

اعلنت الاحوال المدنية انه من الممكن التقديم على وَظْائِفْ الاحوال المدنية الكترونيا، ويمكن الدخول والتقدم للوَظْائِفْ عبر بوابة ابشر للوَظْائِفْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وذلك بكتابة جميع البيانات المطلوبة وتقديمها الكترونيا ، مع جميع المستندات والأوراق المطلوبة، حيث سيتم إجراء المكالمة بعد ذلك مقابلة شخصية، ثم يتم إجراء مقارنة بين البيانات والمقابلة.

وظائف السعودية كيف اقدم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1444 كذلك يستطيع المواطن متابعة حالات الطلب بالقبول أو الرفض عن طريق المتابعة الدائمة للصفحات الإلكترونية الخاصة بالأحوال المدنية بالإضافة الى منصة أبشر الإلكترونية التي تقدم عدد من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.