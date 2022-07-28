اقساط جرير ايفون ١٣ وأقصى فترة سداد

أقساط جرير آيفون 13 هِيْ أقساط شهرية تُدفع على مدى ثلاث سنوات من تاريخ القبول فِيْ أنظمة التقسيط والحصول على المنتجات من خلال مكتبة جرير، والتي تتعاون مع بعض الجهات التي تسهل إجراءات الحصول على التمويل. قوارا للتمويل. يسعى الطرفان دائمًا إلى راحة العملاء والسماح لهم بشراء المنتجات، ويمكنهم الاشتراك فِيْ iPhone 13 pro max الذي تقدمه شركة جرير بالتقسيط بدون دفعة أولى، ومن الضروري معرفة أهم شُروطْ أخذ الهاتف المحمول . بالتقسيط من جرير، خاصة عند شراء iPhone بالتقسيط من المكتبة.

أقساط جرير آيفون 13

أقساط مكتبة جرير سهلة لجميع العملاء ومتاحة لجميع الفئات وخاصة فئة المقيمين والمواطنين والمتقاعدين، وأعلن الطرفان أن المتقاعدين لديهم إمكانية الحصول على أقساط جرير iPhone 13 بالمزايا التالية

جميع أنظمة التقسيط بدون دفعة مقدمة مهما كان نوع المنتج الذي ترغب فِيْ شرائه ويمكنك الحصول على موافقة فورية ولكن هذا يتطلب ضرورة تقديم المستندات الرسمية الصحيحة بالشكل المطلوب.

عند شراء أي من المنتجات يمكن الدفع على أقساط لا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي دون ضمان أو تصديق بخلاف المستندات الرسمية.

منتج التقسيط متوافق مع الأعراف الإسلامية، كَمْا تم اعتماده من قبل مكتبة جرير وشركة قوارا.

حاسبة صعاب آيفون جرير

إن استخدام الآلة الحاسبة يساعد المواطنين على معرفة قيمة الأقساط الشهرية ومعرفة المبلغ الواجب دفعه بعد إدخال فترة السداد وسعر المنتج النهائي، ويتم استخدام الآلة الحاسبة مع الخطوات التالية

المواطن يدخل لأول مرة موقع مكتبة جرير.

عليك أن تختار الشراء بالتقسيط من القائمة الجانبية أو الرئيسية.

بعد ظهُور المعلومات والأداة المستخدمة فِيْ الحساب، يتم إدخال سعر المنتج وفترة الدفع.

بعد اختيار حساب القسط الذي يظهر فِيْ أسفل الحاسبة، ستظهر قيمة القسط الشهري على الجانب الأيسر.

الحد الأقصى لمدة السداد هِيْ ثلاث سنوات فقط، وقد أشير إلى أن Quara هِيْ الشركة والكيان المسؤول عن قبول أو رفض طلبات التقسيط فِيْ حالة عدم تأكيد الطلب بوثائق رسمية، والحد الأدنى للمبلغ الذي 2500 ريال سعودي.