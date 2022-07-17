اقساط جوال stc وشُروطْ قبول الطلب

أقساط المحمول stc، الشركة الأولى فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي قدمت خدمات الاتصالات للعملاء وتسعى لتطوير خدماتها لتلبية احتياجاتهم ومواكبة العصر الحديث وانتشرت خدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط فِيْ العديد من البلدان. هذا الأخير، لكن من الضروري معرفة شُروطْ الأهلية لحصة iPhone أو الهُواتف المحمولة الأخرى.

حصص stc المتنقلة

قدمت الشركة العديد من التسهِيْلات للعملاء من بينها خدمة أقساط الهاتف المتحرك من stc والتي يمكن الحصول عليها من خلال الخطوات التالية

ينتقل المتعامل إلى موقع شركة الاتصالات السَعُودِيْة.

ثم انتقل إلى علامة التبويب تسجيل الدخول لإدخال البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء، انتقل إلى المعدات.

يختار العميل أحد برامج التقسيط المتاحة ويراجع الشُروطْ والأحكام.

باختيارك حصة جوال من Quara Finance يمكنك الحصول على نموذج الطلب الإلكتروني وتعبئة البيانات المطلوبة وإرسالها إلى الشركة عبر الإنترنت والانتظار لفترة حتى يتم الرد على طلبك، ثم يتم اتباع إجراءات الشركة. .. عند زيارة أحد فروع الشركة.

شُروطْ الحصول على موبايل بالتقسيط من stc

هناك مجموعة من الشُروطْ التي وضعتها الشركة لتتمكن من الحصول على حصص stc للهاتف المحمول، وهذه الشُروطْ هِيْ الآتي

أدخل البيانات الكاملة بشكل صحيح، بما فِيْ ذلك الاسم ورقم الهاتف الخلوي للاتصال.

من الضروري قبول جميع شُروطْ وأحكام العقود المبرمة.

ضرورة اختيار الموبايل بسعر يتناسب مع خدمة التقسيط التي تقدمها الشركة.

أن لا يكون هناك غرامة مالية موقعة من قبل العميل أو ديون مع شركة الاتصالات السَعُودِيْة.

الموافقة على إضافة مبلغ من المال إلى إجمالي الفاتورة مقابل خدمة التقسيط.

هناك العديد من البرامج التي طرحتها الشركة مؤخرًا لخدمة التقسيط ومنها برنامج 25 والذي يسمح للعميل بالتقسيط لمدة أقصاها سنتين كحد أقصى، وهناك أيضًا فترة سداد عامة حسب رغبة العميل أو وضعه المالي. البرنامج متاح لقبول تطبيق حصص الايفون ومعرفة البرامج المتاحة يمكنك زيارة موقع الشركة ومعرفة شُروطْ الأهلية المتاحة والقابلة للتطبيق على جميع العملاء.