اقل معدل للقبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 ، لقد تسائل الكثير من الأشخاص وخاصة الطلاب المقيمين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الحد الادني من معدلات القبول داخل الجامعة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك مع اقتراب العام الدراسي الجديد مما يدفع بالطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن يتعرفون على شروط القبول، تابعوا معنا .

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

كانت بداية الجامعة عام 1975، حيث تعتبر مؤسسة غير ربحية في الظهران بالمملكة العربية السعودية. كما أنها تحظى بتقدير كبير بين جامعات المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى برامجها التي تحظى بتقدير كبير في البلاد وكذلك في المنطقة بأكملها. تشارك جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في العديد من التعاون البحثي مع جامعات مشهورة عالميًا مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجورجيا تك وجامعة ستانفورد.

أقل معدل قبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

أقل معدل قبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 91٪ موزعة بنسب معينة كالتالي

معدل قبول الثانوية العامة (20٪).

اختبار القدرات العامة بمتوسط ​​(30٪).

نسبة الاختبار التحصيلي (50٪).

النسبة المرجحة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

تعتبر “النسبة الموزونة” في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من أهم الأمور التي يتم الاعتماد عليها عند قبول الطلاب والطالبات داخل الجامعة. النسبة المرجحة هي كما يلي

تعتمد النسبة المرجحة على مجموع “الشهادة الثانوية، واختبار القدرات العامة، والاختبار التحصيلي” من خلال النسب المذكورة أدناه “اختبار الكفاءة بنسبة 50٪” بالإضافة إلى “اختبار التحصيل بنسبة 40٪” بالإضافة إلى “دبلوم المدرسة الثانوية بنسبة 10٪”.

يتم قبول الطلاب الحاصلين على درجة لا تقل عن “91٪” بعد جمع نتائجهم للالتحاق بصفوف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

طريقة الحساب الموزون جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

تتيح جامعة الملك فهد للبترول والمعادن إمكانية احتساب “النسبة المرجحة” للالتحاق بالجامعة باتباع ما يلي

انتقل مباشرة إلى “حاسبة النسبة المركبة” لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

اكتب النسب المطلوبة كما يلي شهادة الثانوية العامة. درجة القدرات والإنجاز في المربعات المخصصة لذلك.

انقر فوق “حساب”.

ستظهر النسبة بعد حسابها من خلال النظام.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تخصص 1444

تتميز جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتوفر العديد من التخصصات لكلا الجنسين من “بنين وبنات”، حيث تقدم مجموعة كبيرة من البرامج التي يستفيد منها الطلاب والطالبات المسجلين، وفيما يلي تلك التخصصات المتوفرة في جامعة الملك فهد للبترول للبنين والبنات لعام 1444 هـ.

تخصصات كلية الهندسة وتشمل البرامج التالية هندسة الطيران. هندسة مدنية. هندسة كيميائية. تركيبات النفط والغاز السطحية. الهندسة الكهربائية. هندسة الاتصالات. هندسة ميكانيكي. علم و هندسة المواد.

تخصصات كلية هندسة البترول وعلوم الأرض وتشمل المجالات التالية هندسة نفط. جيولوجيا الجيوفيزياء. مركز بحوث البترول المتكامل.

اختصاصات كلية العلوم وتشمل ما يلي بكالوريوس كيمياء صناعية. بكالوريوس فيزياء. بكالوريوس في علم الأحياء. بكالوريوس كيمياء. درجة البكالوريوس في الفيزياء الطبية. بكالوريوس رياضيات. بكالوريوس احصاء. مادة الاحياء

اختصاصات كلية الإدارة الصناعية وتشمل البرامج التالية محاسبة. نظم المعلومات الإدارية. كلية تصميم البيئة. هندسة معمارية. هندسة وإدارة التشييد. تخطيط المدينة. تخطيط المدن والمناطق.

اختصاصات كلية علوم وهندسة الحاسبات وتشمل الآتي قسم علوم الحاسوب. هندسة الكمبيوتر. علوم الكومبيوتر و الهندسة. شبكات الحاسب. قسم هندسة النظم. قسم الهندسة الصناعية والنظم. إدارة الهندسة والصيانة. هندسة نظم التحكم والقياس. هندسة البرمجيات. هندسة النظم والتحكم. قسم الأمن وضمان المعلومات. ادارة سلسلة الامدادات.

تخصصات كلية الأعمال تقدم البرامج المذكورة أدناه بكالوريوس نظم المعلومات وإدارة العمليات بكالوريوس محاسبة وتمويل بكالوريوس إدارة وتسويق

اختصاصات كلية تصاميم البيئة وتشمل عدد من المجالات المتميزة التالية هندسة معمارية هندسة معمارية تخطيط المدن والأقاليم هندسة الإدارة والبناء

تخصصات كلية الدراسات العامة وتشمل الأقسام التالية بكالوريوس في الدراسات الإسلامية والعربية بكالوريوس، قسم اللغة الإنجليزية بكالوريوس التربية البدنية درجة البكالوريوس في الدراسات الدولية والاجتماعية بكالوريوس السنة التحضيرية.

اختصاصات كليات المجتمع وهي الكلية الوحيدة بالدمام.

شروط القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

تعتمد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بعض ضوابط وشروط القبول والتسجيل فيها للعام 1444 هـ

يجب أن يكون الطالب قد أكمل سن 17 عامًا، عند الانتهاء من الثانوية العامة للسبعة عشر.

الحصول على شهادة الثانوية العامة. يجب أن يكون حديثًا، حتى عام سابق.

يشترط أن تكون شهادة الثانوية العامة معتمدة من الجهات الرقابية.

توافر النسب المئوية لنتائج الطالب المرفقة بالشهادة في حالة المعادلة.

اجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية مثل TOEFL أو IELTS أو STEP.

اجتياز اختبارات القدرات والإنجاز. لاحظ أنه يجب إكمال اختبار التحصيل في نفس العام الذي تم فيه قبول الطالب.

لا يمكن قبول الطلاب والطالبات الذين سبق قبولهم من قبل عمادة القبول والتسجيل داخل الجامعة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول

فيما يلي شرح للمستندات المؤيدة لتقديمها في جامعة الملك فهد للبترول للعام الدراسي 1444 هـ

وثيقة مصدقة تحتوي على درجات الثانوية العامة.

صورة شخصية لمقدم الطلب.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من شهادة ميلاد مقدم الطلب بشرط أن تكون مصدقة.

كيفية التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444

يمكن لجميع الطلاب والطالبات التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام 1444 هـ من خلال بعض الطرق الإلكترونية البسيطة والتي تظهر كالتالي

اذهب إلى موقع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

اختر علامة التبويب “القبول الموحد” في الجامعة.

أدخل جميع المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب رقم الهاتف المحمول. رقم الهوية الوطنية. عنوان البريد الالكترونى.

إرفاق مستندات التسجيل.

يمكن للطالب المتقدم تقدير بعض الملاحظات على اختبارات القبول من خلال مركز قياس.

انقر فوق “تسجيل البيانات”.

سوف يتلقى مقدم الطلب رسالة عبر الهاتف المحمول لتأكيد التسجيل.

انقر فوق تأكيد الطلب، ثم انقر فوق إرسال.

دليل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن pdf

تقدم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن دليل قبول شامل يحتوي على البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة لطلابها المنتسبين، وكذلك كيفية التسجيل والقبول في الجامعة. يمكنك الوصول إلى دليل التخصص في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر رابط التحميل “”.

رابط لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن

يمكنك الوصول مباشرة إلى الرابط المخصص لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن “” وة جميع التعليمات المتعلقة بالقبول والتسجيل في الجامعة، وكذلك النسب والمعايير المتعلقة بطلبات التسجيل، والعديد من المعلومات الأخرى المهمة ذات الصلة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول اقل معدل للقبول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 ، و كيفية التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 ، و المستندات المطلوبة للتسجيل في جامعة الملك فهد للبترول و شروط القبول بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن 1444 .