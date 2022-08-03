اقوى واسرع الوصفات الطبيعية لتبييض الاسنان فِيْ المنزل

تبييض الأسنان هُو إجراء يتم فِيْه تبييض الأسنان من خلال عمليات فِيْزيائية يتم فِيْها إزالة التصبغ الخارجي لسطح الأسنان، أو من خلال العمليات الكيميائية التي تتفاعل فِيْها المواد الكيميائية مع الأسنان لجعلها أكثر بياضًا. هناك العديد من طرق التبييض، مثل تبييض الأسنان، والذي يشمل معاجين الأسنان التي لا تستلزم وصفة طبية ومنتجات التبييض مثل جل التبييض، وغسول التبييض، وبقع التبييض، وكذلك المواد الموجودة فِيْ عيادة طبيب الأسنان.

يعد تبييض الأسنان جزءًا لا يتجزأ من صحة الفم ويتضمن عملية طويلة تبدأ بالتشخيص، وتستمر بالعلاج واستخدام المنتجات المضادة للبقع. يحتاج أخصائيو طب الأسنان إلى أن يكونوا على دراية بأسباب اصفرار الأسنان، بما فِيْ ذلك التدخين والاستهلاك المتكرر للقهُوة، فضلاً عن العوامل الغذائية مثل ارتفاع استهلاك الفاكهة.

تبييض الاسنان بالمنزل

يزيل تبييض الأسنان البقع عن الأسنان ويجعلها تبدو أكثر إشراقًا، وأكثر بياضًا وصحة. يمكن أن يساعد أيضًا فِيْ إنشاء ابتسامة بيضاء نظيفة مع حساسية قليلة أو معدومة للمرضى الذين يعانون من حساسية الأسنان.هناك العديد من الطرق لتبييض أسنانك فِيْ المنزل دون اللجوء إلى المواد الكيميائية الخطرة.

بيكربونات الصوديوم

أفضل طريقة هِيْ استخدام صودا الخبز، ولكن إذا كنت لا تريد أن تبلل فرشاة أسنانك، فجرب الطريقة المفضلة لدي معجون صودا الخبز. هذه مادة كاشطة لها القدرة على كشط تصبغ السطح. تشكل هذه المادة وسطًا قلويًا يمنع نمو البكتيريا. هذه المادة لا تعمل. خلال النهار والليل، يلاحظ الشخص التغيير المرغوب فِيْ مظهر أسنانه على مدى فترة من الزمن، وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن معاجين الأسنان التي تحتوي على صودا الخبز لها تأثير واضح على الأسنان. التبييض، وكلما زادت نسبة صودا الخبز فِيْ معجون الأسنان، زادت قدرته على التبييض وإليك كيفِيْة القيام بذلك امزج ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع ملعقتين صغيرتين من الماء حتى يتحول الخليط إلى معجون، ثم اغسل أسنانك به .

الغرغرة بالزيت

سحب الزيت له أصل تقليدي وسحري فِيْ الطب الشعبي الهندي. يحمي تجويف الفم من الالتهابات البكتيرية ويبيض الأسنان. يجب أن يكون للزيت المختار نكهة طبيعية زيت جوز الهند مثالي لهذه العملية، لأنه يحتوي على حمض اللوريك الذي يقلل من مخاطر التهابات اللثة.