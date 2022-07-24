اقوى وافضل عروض تقسيط سيارات تويوتا 2022 من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات

عروض السيارات بالتقسيطتعتبر تويوتا برادو من أشهر السيارات الحديثة، وتتميز بالعديد من الميزات التي تجعلها مقبولة للغاية من قبل الكثير من الناس، وقد توصلت شركة عبد اللطيف جميل إلى العديد من العروض الخاصة لهذا النوع من السيارات، ومن أهمها عروض امكانية الحصول على السيارة بالتقسيط على عدة دفعات، يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل هذا العرض الذي سنعرفه الآن من خلال السطور التالية.

قرض سيارة تويوتا برادو 2022

قدمت شركة عبداللطيف جميل أحدث العروض الخاصة على تويوتا 2022، وهذا العرض خاص لهذا العام 2022، وأهم هذه العروض هُو عرض التقسيط، وهذا العرض كالتالي

يمكن لأي شخص امتلاك هذه السيارة بسهُولة، ودفع قيمة السيارة بالتقسيط على 5 سنوات. كَمْا يمكن للمشتري الاختيار من بين جميع الألوان المتاحة لهذا النوع من السيارات مع إمكانية زيادة مدة التقسيط حسب النوع المختار. بالنسبة للدفع الأولي، يتم دفع قيمة الضريبة نقدًا فقط. يدفع كل شهر مبلغ محدد وهُو 10،000 ألف ريال سعودي. يمكن متابعة جميع أخبار السيارة من خلال موقع المعرض على الإنترنت، ويتم تحديد قيمة الحصة حسب حالة المشتري.

عروض تقسيط تويوتا برادو 2022

كَمْا توجد مجموعة من العروض الخاصة على السيارات وهِيْ