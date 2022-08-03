اقوي العروض والخصومات من لولو هايبر ماركت اليوم

الهدايا لولو هايبر ماركت هناك العديد من الخصومات والعروض هذه الأيام على العديد من المنتجات المختلفة والمنتجات الغذائية والعديد من البضائع من جميع الأنواع بما فِيْ ذلك الأجهزة المنزلية بجميع أنواعها والأجهزة الكهربائية والمنتجات الغذائية بما فِيْ ذلك الأرز واللحوم الطازجة والأسماك وجميع المنتجات الغذائية. من الخصومات الكبيرة على العناصر الأساسية والمزيد، هذه المنتجات متوفرة فقط فِيْ لولو هايبر فِيْ المنطقة الشرقية وهذه العروض سارية من 3 إلى 9 أغسطس.

عروض لولو هايبر ماركت

شراء مكبر صوت كاريوكي ICON بسعر 189 ريال بدلاً من 299 ريال.

كَمْا يمكنك الحصول على سماعة الألعاب آيكون للكَمْبيوتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من 79 ريال سعودي.

حامل تابلت آيكون بسعر 59 ريالاً بدلاً من 89 ريالاً سعودياً.

اشترِ ICON Wireless Keyboard + Wireless Mouse بسعر 69 ريالاً سعودياً بدلاً من 99 ريالاً سعودياً.

وأيضاً شراء أيقونة واي فاي لاسلكية بكاميرا بسعر 899 ريال بدلاً من 1299 ريال.

قلاية ايكون بدون زيت بسعة 3.5 لتر بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال.

خصومات لولو هايبر

مسدس ايكون بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

أيضا شراء أيقونة ويب كام بسعر 79 ريالا بدلا من 109 ريال.

يمكنك أيضًا الحصول على حامل حائط آيكون بسعر 99 ريالًا سعوديًا بدلاً من 129 ريالًا سعوديًا.

طباخ أرز ايكون بسعة 2.2 لتر بسعر 109 ريال بدلاً من 139 ريال.

اشتر سخان مياه كهربائي آيكون 5 لتر بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال.

كَمْا يمكنك شراء موقد التسخين الكهربائي ICON بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال سعودي.

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