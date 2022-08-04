اقوي صن بلوك طبيعي فِيْ المنزل واقي للشمس ومبيض ومضاد للتصبغات بدون اي مواد كيميائية 

واقي شمسي طبيعي فِيْ المنزل، مع قدوم الصيف والتعرض المباشر لأشعة الشمس مما يتسبب فِيْ اسمرار الجلد وتكوين البقع والتصبغات، بالإضافة إلى اسمرار الشفاه، وظهُور التجاعيد مما يجعله أكبر. النسبة المئوية للنساء غير القادرات على تحمل تكاليفها، مما يضطرهن إلى شراء أنواع أرخص وأقل جودة. لذا، سيدتي، نقدم لكِ بعض الطرق والوصفات التي ستتيح لكِ عمل واقي شمسي طبيعي وفعال فِيْ المنزل لحماية نفسك من أشعة الشمس فِيْ نفس الوقت.

أقوى واقي شمسي طبيعي فِيْ المنزل

المكونات

نصف كوب زيت زيتون.

ربع كوب زيت جوز الهند البكر.

ملعقة صغيرة من زيت التوت الأحمر.

ملعقة صغيرة من زيت بذور الجزر.

ملعقتان كبيرتان من زبدة الشيا.

ربع كوب شمع عسل.

ملعقتان كبيرتان من أكسيد الزنك.

ملعقة صغيرة من فِيْتامين هـ.

كيف تستعد

ذوبي زيت جوز الهند وزبدة الشيا، وضعيهما معًا فِيْ حمام ماري أو فِيْ وعاء فِيْ الميكروويف لبضع دقائق، حتى يصبح قوامهما سائلًا.

أضيفِيْ باقي المكونات (زيت التوت الأحمر، زيت بذور الجزر، فِيْتامين إي) إلى زيت جوز الهند وخليط زبدة الشيا مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات وتتماسك.

أضف شمع العسل إلى الخليط الناتج واخلط جيدًا.

ثم نضيف أكسيد الزنك إلى باقي الخليط الناتج، ونقلب جميع المكونات جيدًا، حتى نحصل على خليط كريمي مع قوام واقي من الشمس.

وصفة جل الصبار لعمل واقي شمسي طبيعي

المكونات

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ربع كوب زيت جوز الهند.

كبسولتان من فِيْتامين هـ.

نصف كوب ماء.

5 ملاعق صغيرة من أكسيد الزنك.

ملعقة كبيرة من شمع العسل.

كيف تستعد