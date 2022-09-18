اقوي عروض العثيم خصومات اليوم الوطني السعودي 92 العروض ساريه إلى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 اغتنم الفرصة، قدمت شرعة العثيم العديد من الخصومات والعروض الضخمة على العديد من السلع والمنتاجات ت والأجهزة، السيارات، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 والتي ستستمر إلى الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، مما إهتم الكثير لتعرف على اقوي عروض العثيم خصومات اليوم الوطني السعودي 92.

عروض العثيم بمناسبة العيد الوطني الـ 92

الدعاوى القضائية الشهرية الخاصة بك بسعر أقل ✨ استمتع بأفضل الصفقات على مجموعة متنوعة من المنتجات فِيْ# أسواق العثيم #She_Lana_Dar # اليوم_السعودي_الوطني 92 العروض سارية من الأربعاء 14 سبتمبر حتى الثلاثاء 20 سبتمبر أو حتى نفاد الكَمْية. – أسواق العثيم (OthaimMarkets) 17 سبتمبر 2022

10 كيلوجرام من أرز المزة الهندي سنبلاتين وصل سعره بعد الخصم نحو 52.95 ريال سعودي.

بينما وصل سعر دجاج ساديا المجمد بعد الخصم 169.95 ريال سعودي للصندوق الواحد.

لحم بقري منزوع العظم بلغ سعر الكيلوجرام حوالي 49.95 ريال سعودي.

عنب أحمر وصل سعر الكيلوجرام منه إلى 6.95 ريال سعودي.

الملفوف الأبيض، سعر الكيلوجرام بعد الخصم، وصل إلى نحو 1.45 ريال سعودي.

وبعد الخصم أصبح سعر كيلو الأناناس 5.95 ريال سعودي.

لحم برازيلي مفروم بدون عظم وصل سعر الكيلوجرام 24.95 ريال سعودي.

سعر كيوي للكيلوغرام الواحد حوالي 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الأسبوعية بمناسبة اليوم الوطني 1444

كعكة الزهرة المتوسطة الحجم وصل سعرها بعد الخصم إلى حوالي 39.95 ريال سعودي.

مرتديلا أمريكانا وصل سعر العلبة 36.95 ريال.

فول عريض من شركة فِيْكتو يبلغ سعر الكيلوجرام الواحد حوالي 7.95 ريال سعودي.

أرز بسمتي حالي سيلا وصل سعر الكيس 1 كيلو إلى 27.95 ريال.

بسكويت شاي شركة فِيْتو، سعر الكيس تم تحويله بعد الخصم، وزن 100 جرام 9.95 ريال.

زيت الزيتون زيت الزيتون سعر الزجاجة يزن 500 ملجم، وصل سعره إلى حوالي 10.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا مجمد سعر الكيلوجرام الواحد 160.95 ريال سعودي.

زيت عافِيْة الذرة بلس أوميجا وصل سعره بعد الخصم نحو 48.95 ريال سعودي.

كريمة طبخ جريئة، وصل سعر إناء سعة 1 لتر إلى نحو 17.95 ريال سعودي.

من اقوي عروض العثيم خصومات اليوم الوطني السعودي 92 ، على السلع الغذائية، حيث سيكون الكثير من الأصناف الى أقل من 50 % من سعرها الرسمي، العروض سارية من الأربعاء 14 سبتمبر حتى الثلاثاء 20 سبتمبر