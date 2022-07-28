اقوي كريم تفتيح الوجه والجسم من أول استعمال مهما كان الاسمرار والبقع السوداء هتبقي ملكة جمال 

كريم تفتيح للوجه والجسم، إليكَمْ بعض الوصفات والخلطات الطبيعية التي تعمل على تفتيح بشرتك سواء على الوجه أو الجسم فِيْ أقصر وقت ممكن، والتي ستخلصك أيضاً من السمرة والبقع والتصبغات التي تعاني منها. نتيجة التعرض للشمس.

كريم تفتيح للوجه والجسم

المكونات

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ملعقتان من العسل.

ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل.

كيف تستعد

اخلطي دقيق الشوفان المطحون مع العسل والحَلْيب واخلطيهم جيدًا حتى يتكون قناع متجانس.

انشر القناع الناتج على بشرتك (سواء على الوجه أو الجسم) واتركه لمدة 20 دقيقة.

اغسل بشرتك جيدًا بالماء الدافئ والصابون أو المستحضر المناسب.

رطب بشرتك بمصل أو مرطب مناسب لنوع بشرتك لترطيبها.

احرصي على تطبيق هذا الخليط يومًا بعد يوم لمدة أسبوع، للحصول على أفضل نتيجة ممكنة فِيْ أقصر وقت ممكن.

وصفة الحَلْيب وماء الورد لتفتيح الوجه والجسم

المكونات

كوبين من الحَلْيب.

كوب ماء ورد.

أي نوع من الصابون تفضل

كيف تستعد

ابشر قطعة الصابون جيدًا فِيْ وعاء بحجم مناسب.

نبدأ بخلط الصابون المبشور جيداً مع الحَلْيب وماء الورد.

ضعي جميع المكونات فِيْ قدر على نار متوسطة واستمري فِيْ التقليب لبضع دقائق.

انتظري حتى يغلي المزيج ويذوب الجلد والصابون تمامًا.

اغسل جسمك جيدًا بالماء واستحم لتنظيف بشرتك.

ابدئي بوضع القناع الناتج على جسمك مع التركيز على المناطق التي تعاني من التسمير.

اتركي القناع على بشرتك لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف تمامًا.

يغسل جلده بالماء الدافئ.

كرري هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع وستلاحظين اختلافًا واضحًا عن الاستخدام الأول.

وصفة البطاطس لتبييض الوجه والجسم.

بطاطس.

كيف تستعد