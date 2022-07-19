اقوي كريم لازالة الحبوب من الوجه واثارها والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفِيْ اقل من 3 أيام 

كريم لإزالة الرؤوس السوداء من الوجه وآثاره، من أكثر الأمور المزعجة للفتيات والنساء هُو الظهُور المفاجئ للرؤوس السوداء على الوجه، وبدون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك يجعلهن يشعرن بنقص الثقة فِيْ أنفسهن وفِيْ أنفسهن. عار. أمام الآخرين لذلك نستعرض فِيْ هذا المقال وفِيْ سياق ذي صلة نقدم لك عزيزتي بعض الوصفات التي تساعدك على التخلص من البثور بشكل فعال فِيْ أقصر وقت ممكن.

أقوى كريم لإزالة البثور من الوجه وآثاره

المكونات

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نصف كوب ماء.

كيف تستعد

اخلطي كَمْية صودا الخبز مع الماء فِيْ وعاء بحجم مناسب، حتى تحصلي على عجينة متجانسة.

ضعي القناع على البقع التي تعاني من البثور، ثم انتظري 5 دقائق.

اغسل بشرتك بالماء الفاتر، ثم رطب بشرتك بسيروم أو كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.

وصفة لإزالة البثور من الوجه فِيْ يوم واحد.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كيف تستعد

ضعي الماء فِيْ قدر على نار متوسطة ثم انتظري حتى يغلي.

اخلطي الزبادي مع كَمْية الماء المغلي وقلبيهم جيدًا، ثم اتركيهم على النار لمدة دقيقتين، حتى تحصلي على قناع متجانس.

انتظري حتى يبرد الخليط تمامًا، ثم وزعيه على الأماكن التي تظهر فِيْها البثور.

اتركي الخليط على بشرتك لبضع ساعات (يفضل دهن القناع ليلاً قبل الذهاب إلى الفراش واتركيه حتى الصباح الباكر).

اشطف بشرتك بالماء الفاتر.

احرصي على تكرار هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا، حتى تتمكني من إزالة جميع البثور من بشرتك فِيْ أقصر وقت ممكن.

أسباب ظهُور البثور على الوجه

بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ظهُور البثور على الوجه، وكيفِيْة تجنبها، للحصول على بشرة صافِيْة وناعمة.