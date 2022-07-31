اقوي كريم مبيض للجسم سريع المفعول مهما كان الاسمرار والبقع السوداء ستصبح بشرتك بيضاء وخالية من اي تجاعيد 

كريم تبييض الجسم سريع المفعول، لا يمكن للفتيات ترك بشرة وجههن أو أجسادهن داكنة أو ظهُور تصبغ ورؤوس سوداء عليه، حيث تفضل الفتيات وربات البيوت العناية ببشرتهن، حفاظاً على جمال البشرة. بشكل دائم، لأن الكثير من الفتيات يتعرضن لأشعة الشمس والغبار عند ذهابهن إلى العمل فِيْ الصباح، وكثير من الفتيات يستخدمن كريمات الأساس التي تساعد فِيْ إخفاء عيوب البشرة، ولكن الجلد يحتاج إلى علاج حتى يتم إزالة كل هذا. نبحث عن وصفات لا تحتوي على مواد ضارة، لذلك سنراجع أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد على تفتيح وتبييض لون بشرة الوجه والجسم.

كريم تبييض الجسم سريع المفعول

لا تقتصر العوامل التي تغمق البشرة على التعرض لأشعة الشمس فقط، بل تتعرض المناطق الحساسة من الجسم لظهُور المناطق الداكنة أيضًا، وذلك بسبب استخدام كريمات إزالة الشعر أو عدم ارتداء الملابس القطنية، لذلك يهتمون باستخدام الوصفات التي تساهم فِيْ تفتيح لون البشرة من الداخل والخارج، حتى يصبح لون بشرة الجسم موحدًا، ومكونات الوصفة لتبييض الوجه والجسم هِيْ توفِيْر الآتي.

المكونات

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

1 ملعقة سكر.

نصف ملعقة زيت زيتون.

كيفِيْة تحضير كريم تبييض الجسم سريع المفعول

باللجوء إلى كريمات تفتيح البشرة، تنفق الفتيات الكثير من المال، ولكن يمكن حَلْ هذه الأزمة باستخدام مكونات منزلية طبيعية لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال، حيث يساعد العسل الأبيض على ترطيب البشرة، ويعتبر السكر مقشرًا طبيعيًا ممتازًا. للبشرة، كَمْا يساهم زيت الزيتون فِيْ ترطيب البشرة، لذلك فهِيْ وصفة ممتازة وسريعة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم، ويمكن تحضير الوصفة واستخدامها باتباع ما يلي.