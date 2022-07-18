اقوي ماسك بالحَلْيب لتفتيح وتبييض البشرة من اول استخدام ينقي البشرة ويجعلها مشدودة ونضرة

وجدنا أن ماسك الحَلْيب هُو أفضل ماسك طبيعي يعمل كَمْعالج قوي للتخلص من العديد من المشاكل التي تصيب الجلد مثل البقع والخطوط البيضاء وأيضاً الجلد المتجعد، فالحَلْيب من أكثر المواد الطبيعية التي يوجد بها العديد من الفوائد للجسم والبشرة، لذلك تلجأ كل فتاة للبحث عن طرق مختلفة لتحضير ماسك الحَلْيب لتبييض البشرة بشكل طبيعي وفعال.

قناع الحَلْيب لتفتيح وتبييض البشرة فِيْ ثوان

قناع الحَلْيب والبابايا والعسل

مكونات

أحضر شريحتين من البابايا.

ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل.

ملعقة صغيرة عسل.

كيف تستعمل

اخلطي شريحتين من البابايا فِيْ وعاء صغير مع ملعقة كبيرة من الحَلْيب السائل، ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من العسل وقلبي جيدًا. ضعي قناع الحَلْيب على البشرة ووزعيه جيداً واتركيه لمدة عشر دقائق ثم اغسلي الجلد بماء فاتر.

قناع الحَلْيب واللوز

مكونات

كَمْية كافِيْة من اللوز

ربع كوب حَلْيب سائل.

كيف تستعمل

نقع بعض اللوز فِيْ ربع كوب من الحَلْيب السائل فِيْ وعاء صغير، ثم اتركه طوال الليل. سحق اللوز المنقوع فِيْ الحَلْيب حتى تحصل على قوام العجين. نضع ماسك الحَلْيب واللوز على الجلد والرقبة ونوزعه جيداً ثم نتركه على الجلد قرابة ساعة حتى يمتصه الجلد ويجف. اشطف الجلد باستخدام الماء مع مرطب مناسب للبشرة.

قناع الحَلْيب والعسل وعصير الليمون

مكونات

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب السائل.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كيف تستعمل

ضعي ملعقتين كبيرتين من الحَلْيب السائل فِيْ وعاء صغير، ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من العسل وملعقة من عصير الليمون وقلبي جيداً. يوضع القناع على البشرة والرقبة بتوزيع كامل ويترك لمدة عشر دقائق ثم يغسل البشرة بالماء الدافئ.

قناع الحَلْيب ودقيق الحمص

مكونات

ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب السائل.

ملعقتان كبيرتان من دقيق الحمص.

كيف تستعمل