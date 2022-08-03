اقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم للعرايس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت من أول دهنة هتبقي ملكة جمال

أصبح اسمرار الجلد وتراكَمْ البقع على الوجه من المشاكل الجلدية الدائمة التي تبحث ربة المنزل عن حَلْ لها، لأنها تسبب الكثير من الإحراج المستمر ويمكن أن تمنعها من مغادرة المنزل. كَمْا وجدنا مشكلة التجاعيد وهِيْ عبارة عن خطوط صغيرة تظهر على الوجه بعد سن الأربعين كَمْا أنها تسبب له الإحراج ووجدنا أن هذه الخطوط تظهر بسبب نقص الكولاجين فِيْ الجلد والذي يمكن تعويضه بمكون طبيعي وهُو العلكة الذكورية.

مكونات تقشير طبيعية

عندما نصنع المقشر الطبيعي فِيْ المنزل، نجد أنه يحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل، وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

ذكر المطاط.

ماء.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة كركَمْ.

زيت الزيتون.

طريقة تحضير مقشر طبيعي

يتم تحضير المقشر الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن للجميع تحضيره بسهُولة فِيْ المنزل، وسنشرح خطوات تحضير المقشر من خلال النقاط التالية.