اقوي مقشر منزلي لتبييض الوجه والجسم للعرايس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت من أول دهنة هتبقي ملكة جمال

أصبح اسمرار الجلد وتراكَمْ البقع على الوجه من المشاكل الجلدية الدائمة التي تبحث ربة المنزل عن حَلْ لها، لأنها تسبب الكثير من الإحراج المستمر ويمكن أن تمنعها من مغادرة المنزل. كَمْا وجدنا مشكلة التجاعيد وهِيْ عبارة عن خطوط صغيرة تظهر على الوجه بعد سن الأربعين كَمْا أنها تسبب له الإحراج ووجدنا أن هذه الخطوط تظهر بسبب نقص الكولاجين فِيْ الجلد والذي يمكن تعويضه بمكون طبيعي وهُو العلكة الذكورية.
مكونات تقشير طبيعية
عندما نصنع المقشر الطبيعي فِيْ المنزل، نجد أنه يحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل، وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.
- ذكر المطاط.
- ماء.
- ملعقة كبيرة ملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- 1 ملعقة كبيرة كركَمْ.
- زيت الزيتون.
طريقة تحضير مقشر طبيعي
يتم تحضير المقشر الطبيعي بخطوات بسيطة وسهلة، ويمكن للجميع تحضيره بسهُولة فِيْ المنزل، وسنشرح خطوات تحضير المقشر من خلال النقاط التالية.
- نحضر وعاء ونضيف عليه العلكة والماء ونضعه على النار ونتركه يغلي وعندما يغلي نرفع المزيج عن النار.
- اتركي المزيج يبرد تمامًا، ثم صفِيْه وخذي الماء الخاص به وأضيفِيْ النشا والكركَمْ مع التحريك باستمرار حتى تحصلي على قوام كريمي.
- ثم نضع الملح مع تحريك خفِيْف حتى لا يذوب وتبقى حبات الملح بارزة لتساعدنا على تقشير البشرة.
- بعد ذلك، نسكب زيت الزيتون فوق هذه المكونات مع التحريك باستمرار حتى نحصل على قوام كريمي متجانس، مع الحرص على ظهُور حبيبات الملح.
- نقوم بغسل الوجه جيداً قبل وضع المقشر وتجفِيْفه ثم نضع المقشر بحركات دائرية على الوجه حتى ينفصل الملح عن الجلد.
- اتركي الوصفة على الوجه بعد عمل حركات دائرية لمدة 20 دقيقة ثم اشطفِيْه وسنلاحظ درجة إزالة جميع البقع والشوائب والتجاعيد ونكرر الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.