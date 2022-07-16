اقوي مقشر منزلي لتبييض وتقشير القدمين بملعقة فازلين لن تصدقي النتيجة

ترى الكثير من النساء مشكلة كبيرة وهِيْ وجود تشققات فِيْ القدمين أو الكعبين، وعادة ما تظهر هذه التشققات فِيْ الشتاء عندما يكون الطقس بارداً وتتعرض الساقين لكثير من الماء، فهذه المشكلة مشكلة خطيرة بالنسبة لها. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، لذلك يستخدمون أنواعًا كثيرة من الكريمات أو المرطبات، فهذه الأشياء متوفرة فِيْ جميع الأسواق وتباع بأسعار معقولة، لكن هذه المرطبات الجاهزة غير مناسبة للاستخدام لأنها تحتوي على مواد لا تساعد. لترطيب هذه المناطق، ولهذا تبحث معظم النساء عن الطرق الصحيحة لعلاج الكعب المتشقق، لذلك يمكننا استخدام المرطبات الطبيعية التي تحتوي على مكونات طبيعية ومفِيْدة، ويوصى دائمًا بتغطية الرجل قبل النوم، ولكن بعد التقديم. مع كريمات الترطيب الطبيعية ومن أمثلة هذه الكريمات المرطبة الفازلين حيث أنه مادة طبيعية يمكننا استخدامها ize فِيْ العديد من الوصفات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة الجافة، وذلك باستخدام خليط الفازلين.

نستطيع تقشير الكعب ولكن من الضروري عمل هذا الخليط مرة واحدة فِيْ اليوم ويفضل هذه المرة قبل النوم.يحتوي خليط الفازلين على مكونات متوفرة ويمكن العثور عليها فِيْ أي مطبخ سهُولة وتأثيره سريع وقوي ويظهر من الأسبوع الأول.

مزيج الفازلين من المكونات لتقشير الكعبين

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من مسحوق النشاء.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من الجلسرين.

طريقة عمل خليط من الفازلين لتقشير الكعبين