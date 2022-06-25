اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

أقوى مكون طبيعي لتفتيح الوجه والجسم، بعض مستحضرات التجميل والكريمات قد تسبب اسمرار البشرة وتترك بعض الآثار والبقع الداكنة على سطح الجلد مما يسبب عدم ارتياح المرأة والشعور بالحرج أمام الآخرين. موجود فِيْ كل بيت.

أقوى مكون طبيعي لتبييض الوجه والجسم

المكونات

نصف جريب فروت

نصف كوب سكر.

كيف تستعد

اغمس الجريب فروت فِيْ كَمْية السكر فِيْ وعاء كبير.

دلكي وجهك وجلدك بالجريب فروت (يساعد السكر على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة).

ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم استخدمي مرطب مناسب لنوع بشرتك.

يشبه الجريب فروت البرتقال والليمون فِيْ تأثيره، حيث يعمل على تبييض البشرة عن طريق تحفِيْز نمو خلايا جديدة.

وصفة الحَلْيب والعسل لتبييض الوجه والجسم

ملعقتان كبيرتان من هريس اليقطين.

نصف ملعقة كبيرة عسل أبيض.

نصف ملعقة كبيرة من الحَلْيب (يمكنك استبداله بجل الصبار)

كيف تستعد

اطحن لب اليقطين جيداً عن طريق تقطيع الفاكهة إلى قطع صغيرة ثم وضعها فِيْ الخلاط الكهربائي أو وضعها فِيْ الماء حتى الغليان ثم طحنها يدوياً.

ثم اخلطي العسل والحَلْيب جيدًا فِيْ هريس اليقطين، إما بيديك أو فِيْ الخلاط الكهربائي.

ضعي القناع على بشرتك واتركيه لمدة ربع ساعة.

اشطف بشرتك بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة ممكنة.

أسباب اسمرار الجلد

هناك العديد من العوامل والأسباب التي تسبب تسمير البشرة وظهُور البقع والتصبغات نتيجة