اقوي مكون منزلي لتنظيف سيراميك الحمام والمطبخ وإزالة الجير والبقع والاوساخ بدون مجهُود

نجد أن تنظيف السيراميك من أبسط الأشياء التي تقوم بها كل امرأة فِيْ المنزل لأنه من أساسيات كل منزل، فلا يوجد منزل بدون سيراميك فِيْه، وهناك العديد من أنواع السيراميك المختلفة، أي كل مكان له نوع مختلف عن باقي الأماكن فِيْ المنزل مثل الحمامات والمطابخ، وتحتاج لاستخدام بعض المواد البسيطة فِيْ عملية التنظيف والتطهِيْر.

كيفِيْة تنظيف سيراميك المطبخ والحمام

خليط من البورق والخل والأمونيا للتنظيف

المكونات

نصف كوب خل أبيض.

نصف كوب أمونيا.

ربع كوب من البورق.

كَمْية كافِيْة من الماء الدافئ.

كيف تستعمل

نصل إلى وعاء عميق، ثم نسكب فِيْه نصف كوب من الخل الأبيض ونضيف نصف كوب من الأمونيا ونقلب جيدًا. نضيف ربع كوب من البورق ونضع معه كَمْية مناسبة من الماء الدافئ ونجمع كل المكونات ونبدأ بتنظيف وتنظيف الفخار بالخليط. ثم نأتي بمياه نظيفة وننظف السيراميك بها مرة أخرى حتى يصبح لامعًا. يعتبر هذا المزيج من أكثر الخلطات فعالية لتنظيف السيراميك ويجعله يتألق بشكل طبيعي وجميل.

اخلطي زيت الزيتون وعصير الليمون لتنظيف السيراميك

المكونات

نصف كوب زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

لتر من الماء الساخن.

كيف تستعمل

اخلطي نصف كوب من زيت الزيتون ثم أضيفِيْ نصف كوب من عصير الليمون فِيْ وعاء عميق وصبي لترًا من الماء الساخن واخلطي جيدًا. نقوم بتنظيف الأرضيات والسيراميك بهذا الخليط الذي يعمل على إزالة الأوساخ والأتربة وإعطائها لمعاناً.

مزيج من المشروبات الغازية مع الكلور لتنظيف السيراميك

المكونات

نستخدم كوب من الصودا.

كوب كلور.

أحضر فرشاة أسنان.

كيف تستعمل