اكبر عدد سكان في العالم 2022 ، قد أثار الهام عدد كبير من الأشخاص مم يودون التعرف على عدد سكان العالم لسنة 2022 ، وجاء ذلك مع اقتراب الوقت حسب دراسات سابقة لبلوغ معدل لسكان العالم الاعلى منذ 70 عامًا بعد أول تعداد قام بدراسته الولايات المتحدة الامريكية ، ويتم تكرر مثل هذه الأسئلة ما بين الفينة والأخرى ، وهنالك أسباب لمعدلات النمو المرتفعة والمنخفضة ، تابعوا معنا .

النمو السكاني

قدرت إحصائيات الأمم المتحدة عدد سكان العالم في عام 1950 بحوالي 2.6 مليار نسمة، وفي 11 يوليو 1987 بلغ عدد السكان 5 مليارات، بينما وصلت إحصائية 12 أكتوبر 1999 إلى 6 مليارات وبعد قرابة 12 سنة أخرى وصلت إلى 7. مليار نسمة حاليًا تجاوز عدد السكان 7.8 مليارًا، وشهدت السنوات الأخيرة تباطؤًا في معدل النمو، ولكن من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 11 مليار نسمة في عام 2100، ويتأثر معدل النمو السكاني بشكل عام بـ زيادة عدد البالغين القادرين على الإنجاب.

سكان العالم 2022

توقعت تقارير أعدتها الأمم المتحدة أن يصل النمو السكاني العالمي إلى ثمانية مليارات في الخامس عشر من نوفمبر من العام الجاري 2022، ويشهد النمو السكاني هذا العام تطوراً ملحوظاً يكشف تقارباً كبيراً بين أعداد السكان في الدول التي تتصدر الهرم الأكبر من حيث عدد السكان يلاحظ أن الصين، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لديها معدل نمو أبطأ مقارنة بالهند، مما يسرع من معدل النمو، بسبب سياسة تنظيم الأسرة في الصين و الحد من المواليد من خلال فرض الضرائب، لكن الوضع مختلف تمامًا في الهند، لذلك من المتوقع أن تستحوذ الهند على السكان رقم واحد في العام المقبل.

أكبر عدد سكان في العالم 2022

تتوزع الأعداد الأكبر من حيث عدد السكان عالميًا بين سبع دول رئيسية، أربعة منها في آسيا وواحدة في قارات إفريقيا وأمريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وهي كالتالي

الصين يبلغ عدد سكانها 1.418 مليار نسمة أي 17.8٪ من مجموع السكان.

الهند يبلغ عدد سكانها 1400 مليار نسمة أي 17.5٪ من مجموع السكان.

الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ عدد سكانها 339 مليون نسمة أي ما يعادل 4.25٪ من إجمالي عدد السكان.

إندونيسيا يبلغ عدد سكانها 267 مليون نسمة أي ما يعادل 3.35٪ من إجمالي عدد السكان.

البرازيل يبلغ عدد سكانها 217.7 مليون نسمة أي ما يعادل 2.72٪ من إجمالي عدد السكان.

الباكستان يبلغ عدد سكانها 214 مليون نسمة أي ما يعادل 2،68٪ من إجمالي عدد السكان.

نيجيريا عدد سكانها 206.2 مليون نسمة أي 2.52٪ من مجموع السكان.

أعلى كثافة سكانية في العالم

تتوزع أعلى كثافة سكانية في العالم في خمس دول، بحيث تقاس الكثافة من حيث نسبة السكان وتوزع على مساحة الدولة، لتصبح أكثر دول العالم اكتظاظا بحسب بالترتيب التالي (الولايات المتحدة – إندونيسيا – باكستان – نيجيريا – البرازيل)، وهي في الواقع أقل كثافة من الصين والهند هما أكبر دولتين في العالم من حيث عدد السكان، وأعلى تسارع للنمو السكاني المسجل في الدول الأفريقية، بسبب ارتفاع عدد المواليد وانخفاض الوفيات.

ترتيب الدول حسب عدد السكان

يصل عدد دول العالم إلى أكثر من 200 دولة، معظمها أعضاء في الأمم المتحدة. في التعداد التالي، كان ترتيب أول خمسين دولة من حيث عدد السكان كما يلي

الصين.

الهند.

الولايات المتحدة.

إندونيسيا.

البرازيل.

باكستان.

نيجيريا.

بنغلاديش.

روسيا.

المكسيك.

اليابان.

الفلبينيين.

أثيوبيا.

مصر.

فيتنام.

الكونغو.

أمانيا.

إيران.

ديك رومى.

فرنسا.

بريطانيا.

تايلاند.

ايطاليا.

جنوب أفريقيا.

مبروك.

ميانمار.

كينيا

كوريا الجنوبية.

كولومبيا.

إسبانيا.

الأرجنتين.

الجزائر.

السودان.

أوكرانيا.

أوغندا.

العراق.

بولندا.

كندا.

المغرب.

المملكة العربية السعودية.

أوزبكستان.

نالسيا.

أفغانستان.

فنزويلا.

بيرو.

غانا.

أنغولا.

نيبال

إلى من.

موزمبيق.

سكان الوطن العربي

بلغ عدد سكان الوطن العربي خلال العام الجاري 2022 نحو 430.7 مليون نسمة، أي ما يعادل 5٪ من مجموع سكان العالم، وتتصدر مصر ترتيب الدول العربية بـ 104.4 مليون نسمة، أي ما يعادل 30٪. من مجموع السكان العرب. و 1.30٪ من سكان العالم تليها الجزائر والسودان والعراق والسعودية، وأصغر عدد من سكان دولة عربية هو 1.5 مليون نسمة في البحرين.

أبطأ معدل نمو منذ الخمسينيات

سجلت الأمم المتحدة أبطأ معدل نمو سكاني في عام 2022 منذ عام 1950، وانخفض المعدل إلى أقل من 1٪ هذا العام، بينما يعيش ما يقرب من ثلثي سكان العالم دون مستوى النمو الصفري المطلوب، خاصة وأن هذه الأغلبية تعيش في المناطق التي لا يتجاوز فيها معدل الخصوبة 2.1 طفل لكل امرأة، من ناحية أخرى، أكدت تقارير الأمم المتحدة وجود 61 دولة يتناقص فيها عدد السكان بنسبة 1٪ خلال الثلاثين سنة القادمة، وذلك بسبب انخفاض مستويات الخصوبة. والتأثر بعوامل الموت والهجرة، وكذلك تأثير فيروس كورونا المستجد الذي خفض متوسط ​​العمر من 72.9 إلى 71 عامًا.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول اكبر عدد سكان في العالم 2022 ، والأسباب التي تؤدي الى تباطؤ معدلات النمو ، وتعرفنا على معنى النمو السكاني، ورأينا ترتيب الخمسين دولة الأولى من حيث الكثافة السكانية.