اكبر ملعب كرة قدم في العالم 2022، تعتبر رياضه كره القدم من افضل الرياضات في العالم حيث يتابعها ملايين المشاهدين حول العالم، ويبحث العديد من الأشخاص عن الملعب الاكبر في العالم من حيث المساحه، وخاصه بقدوم كاس العالم لعام ،2022 حيث سيتم كاس العالم في الدوله المستضيفه قطر لعام 2022 وعليه سندرج لكم بعض المعلومات عن اكبر ملعب في العالم، وعن اكبر ملعب في العالم هو ملعب رونجرادو الشهير في كوريا الشمالية.

اكبر ملعب في العالم 2022

يعتبر ملعب رونجرادو واحد مايو هو اكبر ملعب في العالم لكره القدم، حيث يغطي مساحه قدرها 20 هكتار في جزيرة رنغرا في كوريا الشمالية، تم افتتاح ملعب رونجرادو في 1989 وتم تصميم الملعب على شكل مظله جميله جدا ليتيح للمشاهدين الدخول الى الملعب عبر المدرجات التي تتسع الى اكثر من 114000 مشاهد لاستقبال كافه ألعاب كره القدم العاب القوه والالعاب الجماعيه ويتسع الملعب الى 114000 مقعد.

ملعب سانتياجو برنابيو

يعتبر ملعب سنتياجو برنابيو من اكبر الملاعب في العالم، وهو صمم خصيصا لنادي ريال مدريد الاسباني ،حيث يضم الملعب على اكثر من 90000 مقعد وتم استحداث الملعب وتجديده في عام 2021 ، وقد طور الملعب بشكل كبير ليتيح للمشاهدين الاستمتاع باللاعب بالمشاهدة بشكل مباشر ويعتبر ملعب سانتياغو برنابيو من افضل الملاعب لكره القدم في عام 2022 وخاصه في اوروبا.

اكبر ملعب في قطر 2022

تم استحداث خمس ملاعب في قطر لكاس العالم وهي من اجمل وارقى ملاعب العالم، وسيتم افتتاح اللعب في ملاعب كرة القدم القطرية لعام 2022 لبطوله كاس العالم، هذا وقد ظهر ملاعب قطر في جودات عاليه جدا، وبتقنيات للمشاهدين واللاعبين للاستمتاع بكافه تفاصيل المباراه، وسوف يقام كاس العالم في شهر نوفمبر لعام 2022 في قطر، بالاضافة الى انه ستتم مشاركة قطر بكأس العالم بالمباراة الافتتاحية.

من اكبر ملاعب كرة القدم الملعب الكوري الشمالي رونجرادو الذي صمم عام 1998 لاستقبال كافة الرياضات لبطولات كرة القدم، هذا وقد تم تطوير الملعب بشكل كبير لاستقبال كافة الرياضات في العالم، ومن اكبر وافخم الملاعب لكرة القدم ملعب كامب نو الملعب الذي يعود لنادي برشلونة الاسباني.