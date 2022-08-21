اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية 1444 – 2022 ، قد تسائل العديد من الشخصيات التي تهتم بأسواق الأسهم التابعة للشركات والاكتتاب الخاص بها ، حيث تم طرح الاكتتاب في الأوقات السابقة حول الشركة العربية للمقاولات الفنية 1444-2022 ، للتعرف على العدد الذي يختص بالمشتركين الأفراد والشركات والمستثمرين، وتم بناء دفتر الأوامر الذي يتعلق بالاكتتاب وتم تحديد النطاق السعري لسعر الطرح الأولي للسهم من قبل الشركة ، تابعوا معنا .

الشركة العربية للمقاولات الفنية

الشركة العربية للمقاولات الفنية هي شركة مساهمة عامة سعودية المنشأ، تأسست عام 1983، ومقرها الرياض، وتعمل في مجال الإعلانات وشغل اللوحات الإعلانية الخارجية والطرق.

الاكتتاب في الشركة العربية للمقاولات الفنية 1444

وافقت هيئة السوق المالية السعودية في 28 يونيو على طلب الشركة العربية للمقاولات الفنية طرح 15 مليون سهم للاكتتاب العام الأولي في السوق السعودية. من بناء دفتر أوامر الاكتتاب وإعلان نتائج استهداف الأسهم بعد عملية تحديد النطاق السعري للسهم في الطرح العام.

سعر سهم الشركة العربية للمقاولات الفنية 2022 – 1444

حدد سعر سهم الشركة العربية للمقاولات الفنية 100 ريال سعودي بعد الإعلان عن نتائج الاستهداف للاكتتاب في شركة المقاولات العربية وبناء دفتر أوامر للمشتركين والفئات المشاركة في الاكتتاب الذي انتهى في 19 أكتوبر 2022. ميلادي.

إكتتاب شركة العربية للبنوك المستلمة للتعهدات الفنية 1444 – 2022

أعلنت شركة جي آي بي كابيتال المستشار المالي ومدير الاكتتاب عن البنوك التي حصلت على الاكتتاب في العربية للتعهدات الفنية على النحو التالي

بنك الرياض السعودي.

بنك ساب.

البنك الوطني.

البنك الوطني السعودي.

سيتمكن عملاء البنوك المستقبلة من الاكتتاب في أسهم شركة المقاولات العربية من خلال القنوات الإلكترونية التي يتيحها البنك للعملاء.

جدول اشتراك الشركة العربية للمقاولات الفنية 1444 – 2022

تم طرح اشتراك الشركة العربية للتعهدات الفنية للمستثمرين والفئات المشاركة وفق الجدول التالي

عرضت الأسهم للاكتتاب 30٪ من قيمة الأسهم عدد الأسهم 15 مليون سهم المشتركين في الاشتراك الأفراد والمؤسسات والمستثمرين الأجانب والخليجيين الحد الأدنى للاشتراك للأفراد 10 مشاركات الحد الأقصى للاشتراك للأفراد 300000 سهم الحد الأدنى للاكتتاب للمؤسسات 100،000 سهم الحد الأقصى للاشتراك للمؤسسات 2499999 سهم

اكتتاب الشركة العربية للتعهدات الفنية 1444 – 2022 ، تعتبر إحدى الشركات التي تعمل كمساهمة عامة في السعودية ، وتختص في الاعلانات واللوحات الاعلانية التي تستخدم للخارج ، واللوحات الاعلانية الخاصة بالطرقات .