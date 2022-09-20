اكتتاب “سالك” الإماراتية.. آخر يوم لمشاركة الأفراد فِيْ الطرح المنتظر

ينتهِيْ اليوم اكتتاب الأفراد فِيْ الطرح العام الأولي لسالك، فِيْما سينتهِيْ غدًا للمستثمرين المؤهلين، تمهِيْدًا لإدراج الأسْهُمْ.

وهذا هُو رابع إدراج يشهده سوق دبي المالي منذ بداية العام 2022، بعد هِيْئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” ومجموعة “تيكوم” و “الاتحاد التعاوني”.

أعلنت شركة سالك مؤخراً عَنّْ زيادة عدد الأسْهُمْ المتاحة للاكتتاب فِيْ طرحها العام الأولي من 1.5 مليار سهم عادي إلَّى 1.867 مليار سهم عادي، مما يعَنّْي أن نسبة الأسْهُمْ المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20٪ إلَّى 24.9٪ من الأسْهُمْ. رأس مال الشركة، بينما تحتفظ حكومة دبي بملكية 75.1٪ من رأسمالها.

حددت سالك سعر الطرح عَنّْد 2 درهم للسهم العادي، مما يوفر للمستثمرين عرضًا مجزيًا، ومن ناحية أخرى يؤكد حرص سالك على دعم أداء تداول السهم فِيْ السوق بعد إدراجه كأولوية له، من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم سالك فِيْ سوق دبي المالي فِيْ 29 سبتمبر 2022، ومن المتوقع أن تصل القيمة السوقية الافتتاحية للشركة إلَّى 15 مليار درهم (4.1 مليار دولار أمريكي).

بعد الانتهاء من الطرح، تعتزم سالك توزيع أرباح مرتين فِيْ كل سنة مالية بعد الطرح فِيْ أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع الأرباح الأولى للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، بينما تتوقع الشركة توزيع 100٪ من صافِيْ الربح بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون (من المتوقع أن يصل الاحتياطي القانوني إلَّى 37.5 مليون درهم قبل توزيع الأرباح الأولى).

اعتبارًا من عام 2023 فصاعدًا، تتوقع الشركة دفع 100٪ من صافِيْ الربح القابل للتوزيع كأرباح. تخضع سياسة توزيع الأرباح للعديد من الاعتبارات التي أخذها مجلس الإدارة بعين الاعتبار فِيْما يتعلق بمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فِيْما يتعلق بمصروفات التشغيل وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

تحتفظ حكومة دبي، ممثلة فِيْ دائرة المالية، “المساهم البائع”، بالحق فِيْ تعديل حجم العرض فِيْ أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا لتقديرها المطلق واستنادًا إلَّى القوانين المعمول بها وبعد موافقة هِيْئة الأوراق المالية والسلع.

وكان رأس مال الشركة كَمْا فِيْ تاريخ الإدراج 75 مليون درهم مقسمة إلَّى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل وقيمة كل سهم 0.01 درهم.