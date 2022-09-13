اكتتاب سالك.. تغطية الطرح بالكامل فِيْ وقت قياسي

تم بيع جميع الأسْهُمْ المعروضة للاكتتاب فِيْ سالك، مشغل نظام تحصيل رسوم الطرق فِيْ دبي، فِيْ غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام.

تمت تغطية الطرح بالكامل بسعر العرض، وهُو 2 درهم للسهم، وتعهد المستثمرون الرئيسيون فِيْ الاكتتاب العام، وهم صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، ودبي القابضة، والشمال القابضة، وصندوق تقاعد أبوظبي، بضخ ما يصل إلَّى 606 مليون درهم فِيْ الطرح العام (الدولار يعادل 3.67 درهم).

تتطلع دبي لجمع 817 مليون دولار من خلال طرح حصة من الاكتتاب العام الأولي لسالك فِيْ سوق دبي المالي، فِيْ ثالث إدراج فِيْ الإمارة هذا العام.

ستبيع حكومة دبي 1.5 مليار سهم، أو 20٪ من أسهم سالك، بسعر درهمين (0.54 دولار) للسهم، بحسب إعلان نشر فِيْ صحيفة جلف نيوز التي تتخذ من دبي مقراً لها.

التزم المستثمرون الرئيسيون (صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، دبي القابضة، شركة الشمال القابضة، صندوق أبوظبي للتقاعد) بتقديم ما يصل إلَّى 606 مليون درهم للاكتتاب العام (الدولار يعادل 3.67 درهم).

يعتبر طرح سالك العام الأولي بمثابة اختبار لشهِيْة المستثمرين فِيْ وقت حساس للإدراج فِيْ أسواق الشرق الأوسط. بعد بداية قياسية هذا العام، بدأ السوق يتقلب فِيْ مواجهة التحديات الاقتصادية وضعف أسعار النفط، حيث سجلت هِيْئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ومجموعة تيكوم أداءً ضعيفًا. فِيْ الشهُور الماضية.

إدخال نظام سالك هُو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لزيادة عمق السوق.

إعلان الطرح

أعلنت شركة سالك، المشغل الحصري لبوابات تعرفة المرور فِيْ دبي، صباح اليوم الثلاثاء، تسعير أسهم الاكتتاب العام وبدء فترة الاكتتاب للاكتتاب العام الأولي فِيْ سوق دبي المالي.

وبحسب بيان صادر عَنّْ الشركة اليوم، فقد تم تحديد سعر السهم عَنّْد 2 درهم للسهم، ومن المتوقع أن يكون الحجم الإجمالي للطرح 3 مليارات درهم (817 مليون دولار)، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 15 مليار درهم / 4 مليارات دولار.

تمتد فترة اكتتاب التجزئة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة إلَّى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين حتى 21 سبتمبر 2022.

من المتوقع الانتهاء من عرض وقبول الإدراج فِيْ 29 سبتمبر 2022، بناءً على ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فِيْ ذلك الموافقة على الإدراج والتداول فِيْ سوق دبي المالي.

فِيْ 12 سبتمبر 2022، أبرمت الشركة اتفاقيات استثمار أولية مع صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (من خلال بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC)، ودبي القابضة، وشركة الشمال القابضة، وصندوق أبوظبي للتقاعد (يشار إليهم معًا باسم “المستثمرين الأساسيين”، وفقًا بموجبه، كل من المستثمرين الرئيسيين بمفردهم وليس بشكل جماعي أو فردي، الذين التزموا باستثمار ما مجموعه حوالي 606 مليون درهم (حوالي 165 مليون دولار) فِيْ الطرح العام للشركة، والأسْهُمْ المملوكة للجميع سيخضع المستثمرون الأساسيون لفترة حظر مدتها 180 يومًا، بعد الشركة المدرجة.

يعمل بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC نيابة عَنّْ صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي، الذي تم إنشاؤه كَمْستثمر استراتيجي طويل الأجل فِيْ الاكتتابات العامة الأولية فِيْ دبي، وهُو عبارة عَنّْ محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول. ؛ أحد أكبر مديري الأصول فِيْ الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات فِيْ الأسْهُمْ المدرجة وفئات الأصول الأخرى فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.