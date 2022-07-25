اكتتاب شركة نقي للمياه حلال ام حرام ، يعد من الأسئلة التي شاعة خلال الأيام الاخيرة وذلك بعد قيام شركة نقي للمياه اكتتاب تحديد سعر سهم شركة نقي للمياه 2022 ، مما اثارت ذلك الامر ضجة داخل المملكة العربية السعودية ، ومن تلك الشركات العاملة في تلك الاكتتاب شركة نقي للمياه حلال ام حرام ، وهي من اكبر الشركات العاملة في ذلك المجال منذ ان تأسست حتى الآن تقدم الشركة دائمًا ،تابعوا معنا .

ماذا يعني الاشتراك

المقصود بالاكتتاب أن شركة معينة تعرض مجموعة من أسهمها للبيع في البورصة، حيث يستطيع الراغبون في شراء هذه الأسهم الحصول عليها بدفع المبلغ المطلوب ثم تملكها، والحصول على نسبة معينة من الشركة، وفي هذه الحالة تصبح الشركة مملوكة لأكثر من شخص وتكون إدارة الشركة هي المالكة لأكبر نسبة من الأسهم.

اكتتاب شركة مياه نقي حلال أم حرام

أفاد علماء الفقه والدين أن الاكتتاب في الشركات جائز ما دامت الشركة تتبع قواعد وأنظمة الشريعة الإسلامية في جميع أمورها ومعاملاتها، أي أنها لا تتعامل بالربا أو التجارة المحرمة، أو الأمور الأخرى التي يحرمها الدين الإسلامي. تستخدم أموالها للحصول على أرباح بالربا أو في أي أمر تحرمه الشريعة، وفي هذه الحالة، فإن الاكتتاب في هذه الشركة ممنوع شرعاً.

أرباح الأسهم حلال أم حرام

مبدأ الاستثمار والمضاربة شرع يقوم على المشاركة في الخسارة والربح، فمن استحق الربح هو الذي يتحمل الخسارة، والمسؤول عن ضمان الشيء في حالة الضرر، والأمر تجاهه. هو في المنفعة مقابل الضمان، حيث ورد في الموسوعة الفقهية أنه لا يستحق الربح إلا بالمال، أو الضمان أو العمل، فيجوز الربح في هذه الحالة، ولكن عندما يكون الربح مضمونًا. دون تحمل الخسارة أو الضرر، فهو ممنوع.

حكم الأسهم المختلطة

التعامل في أسهم الشركات المختلطة محرم ولا يجوز، والمراد بالأسهم المختلطة هي الأسهم المباحة أصلاً والاكتتاب فيها جائز، لكنهم يتعاملون مع المحرمات بأخذ أرباح ربوية، أو الاقتراض بالفائدة، أو يبرمون عقوداً باطلة، وهو ما اتفق عليه مجمع الفقه. تنتمي إلى رابطة العالم الإسلامي، لأن أموال الحرام المكتسبة عن طريق الربا تكون مشتركة في أموال الشركة وبالتالي لا يمكن تمييزها عن المال الحلال.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اكتتاب شركة نقي للمياه حلال ام حرام ، و أرباح الأسهم حلال أم حرام ، و حكم الأسهم المختلطة ، و ماذا يعني الاشتراك ، والمعلومات حول شركة مياه نقي .