اكتشاف آبار نفطية جديدة فِيْ العراق

اكتشف العراق عدة آبار نفطية جديدة فِيْ منطقتي النخيب والثرثار بمحافظة الأنباء، بحسب المحافظ علي فرحان.

ولم يحدد المحافظ الطاقة الإنتاجية فِيْ الآبار.

وفِيْ وقت سابق، أفادت بيانات نشرتها وكالة الأنباء العراقية أن عائدات النفط للدولة فِيْ النصف الأول من عام 2022 تجاوزت 60 مليار دولار.

ويهدف العراق، ثاني أكبر منتج للنفط فِيْ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلَّى زيادة طاقته التصديرية للنفط إلَّى 3.45 من 3.3 مليون برميل يوميا.

لكن مصدرا فِيْ قطاع النفط العراقي قال إن محاولة بلاده زيادة طاقة تصدير النفط فِيْ موانئها على الخليج تعرضت لانتكاسة بسبب التأخير فِيْ تطوير محطة ضخ.

يعَنّْي التأخير أن العراق قد لا يكون قادرًا على تصدير 150 ألف برميل إضافِيْة من النفط يوميًا فِيْ الربع الثالث من العام.

على الرغم من أن هذا مستوى صغير نسبيًا، إلا أن الانتكاسة تأتي فِيْ وقت يشهد فِيْه العالم ندرة فِيْ إمدادات النفط، وفائضًا محدودًا فِيْ الطاقة الإنتاجية من دول أخرى فِيْ مجموعة أوبك +، وفرص محدودة لتعويض نقص كبير فِيْ لوازم.

وقال ممثل عَنّْ قطاع النفط العراقي إن سبب تأجيل خطة الدولة الأصلية هُو التأخير فِيْ الحصول على الموافقات اللازمة وانهاء العطاءات لتطوير العمل.

وتسعى شركة نفط البصرة المملوكة للدولة لاقامة محطات ضخ جديدة فِيْ موانئها على الخليج لتصل الطاقة التصديرية الى 3.45 مليون برميل يوميا فِيْ الربع الثاني من العام.

وتتوقع الشركة الآن زيادة الطاقة التصديرية الجنوبية إلَّى 3.35 مليون برميل يوميًا فِيْ أغسطس وإلَّى 3.45 مليون برميل يوميًا بحلول سبتمبر.

وقال المصدر “لست متأكدا من أن شركة نفط البصرة ستكون قادرة على الوفاء بالمَوعِد النهائي بسبب التأخير فِيْ مشروع (محطات الضخ)”. وأوضح أنه بدون القيام بأعمال التطوير، قد تظل صادرات العراق عَنّْد حوالي 3.3 مليون برميل يوميا.

وفقًا لشركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو)، بلغ متوسط ​​صادرات النفط الخام من البصرة 3.27 مليون برميل يوميًا فِيْ يونيو و 3.24 مليون برميل يوميًا فِيْ الربع الثاني من العام.

قد تؤدي القدرة التصديرية المحدودة إلَّى تقييد قدرة العراق على زيادة الإنتاج بسرعة مع خيارات تخزين قليلة للبلاد.

تظهر الأرقام الحكومية أن إنتاج العراق من النفط الخام ارتفع بشكل كبير، تماشياً مع حصته المنصوص عليها فِيْ اتفاقية أوبك +. لكن وفقًا لحسابات رويترز بناءً على بيانات من شركة تسويق النفط، زادت مخزونات العراق أيضًا كل شهر هذا العام.