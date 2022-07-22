اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور بالصين خلال 2022

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في عام 2022.

الاصابة الاولى عام 2022

وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت وزارة الزراعة الصينية في بيان صدر يوم الجمعة إن البلاد اكتشفت أول إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور شديدة العدوى هذا العام بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور H5N1 بين الطيور البرية في مقاطعة تشينغهاي. شمال غرب الصين.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا ولم تظهر أي إصابة في الدواجن.

أصل وتطور فيروس H5N1

جدير بالذكر أن فريقًا بحثيًا صينيًا قد حدد بشكل منهجي أصل وتطور وانتشار فيروس H5N1، الذي تسبب في تفشي مرض أنفلونزا الطيور عالميًا.

تم نشر نتيجة الدراسة، التي أجراها معهد هاربين للأبحاث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، مؤخرًا في مجلة الميكروبات والعدوى الناشئة.

كشفت الدراسة أن فيروس H5N1 المنتشر حاليًا ظهر في هولندا في أكتوبر 2022، كإعادة تركيب لفيروس أنفلونزا الطيور H58N مع أنواع فرعية مثل H1N1 و H3N8.

قال تشين هوا لان من معهد هاربين للأبحاث البيطرية، الذي قاد فريق البحث، إن فيروس H5N1 مسؤول عن خسارة أكثر من 70 مليون طائر محلي في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية منذ أكتوبر 2022.

تحليل تفصيلي

أجرى الباحثون تحليلاً مفصلاً لتطور 233 سلالة تمثيلية لـ H5N1 معزولة من 28 دولة، حيث وجدوا أن الفيروس قد خضع لتبادل جيني معقد مع فيروسات مختلفة تنتشر في الطيور البرية وشكلت 16 نمطًا وراثيًا منذ ظهوره.

قاموا بعزل 13 سلالة من فيروس H5N1 من 26767 عينة من الطيور البرية والدواجن التي تم جمعها في الصين بين سبتمبر 2022 ومارس 2022.

تم اكتشاف أربعة أنماط وراثية للفيروس، G1 و G7 و G9 و G10، في الصين. قال تشين إن ثلاثة أنماط من هذا القبيل تم الإبلاغ عنها سابقًا في بلدان أخرى.