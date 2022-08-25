اكتشاف بقايا بناء إسلامي عمره 1200 عام في النقب

تم الإعلان مؤخرًا عن اكتشاف بقايا عقار ريفي فاخر يعود إلى حقبة دخول الإسلام إلى منطقة النقب الجنوبي.

الثلاثاء الماضي، أعلن المختصون عن اكتشاف عقار ريفي فاخر يعود تاريخه إلى 1200 عام، وهو الأول من نوعه في النقب.

يعود تاريخها إلى القرنين الثامن والتاسع الميلادي

وأشاروا في حديثهم لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إلى أن المبنى يعود إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، وقد تم تشييده حول ساحة مركزية، ويتكون من أربعة أجنحة مع غرف تلبي احتياجات السكان.

لاحظوا أن أحد الأجنحة يضم قاعة مرصوفة بأرضية رخامية وحجرية وجدران مزينة بلوحات جدارية على جص مبلل، وشظايا من اللوحات الجدارية الصغيرة الموجودة تم رسمها بدقة باللون الأحمر والأصفر والأزرق والأسود.

و قبل؛ وأعلن أنه تم اكتشاف مسجدين في نفس المنطقة ؛ الأول كان عام 2022، والثاني في حزيران الماضي، في مدينة رهط بالنقب.