اكتشاف تاريخي.. “دبي للماس” تعرض أكبر حجر ياقوت عالي الجودة فِيْ العالم

أعلنت شركة Fiora Gems التي تتخذ من دبي مقراً لها اليوم عَنّْ اكتشافها التاريخي لأكبر حجر ياقوت عالي الجودة فِيْ العالم تم تعدينه على الإطلاق.

جاء ذلك فِيْ حين استضاف مركز دبي للسلع المتعددة “DMCC” – المنطقة الحرة العاملة على مستوى العالم وسلطة حكومة دبي المعَنّْية بتجارة السلع والمشاريع – هذا الحدث اليوم فِيْ بورصة دبي للماس (DDE).

يُطلق عليه قانونيًا اسم “Estrella de fiora” ويعَنّْي “Fiora Star” بالبرتغالية، هذا الحجر الكريم الموزمبيقي المذهل عبارة عَنّْ ياقوت خشن لا مثيل له يبلغ وزنه 101 قيراطًا مع أغلى لون أحمر قرمزي يُعرف باسم “Pigeon Blood” أو “دم الحمام” ولونه الأحمر المشرق الفلورية والنقية نادرة جدًا، مما يجعلها مرغوبة للغاية.

لقرون، كانت أجود أنواع الياقوت مرادفة لوادي موجوك فِيْ بورما. تسلط Estrella de Fiora اليوم الضوء على موزمبيق كَمْصدر لليقوت عالي الجودة.

أظهرت الاستكشافات العلمية الحديثة العمر الحقيقي لرواسب الأحجار الكريمة، حيث يبلغ عمر الياقوت الموزمبيقي أكثر من 475 مليون سنة مقارنة بتلك الموجودة فِيْ بورما.

فِيْ هذه المناسبة، أعرب Dave Shetty، المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة Fiora Games، عَنّْ سعادته باكتشاف “Estrella de Fiora”، وهُو أكبر حجر ياقوت عالي الجودة تم استخراجه فِيْ العالم حتى الآن. هِيْ فِيْ موزمبيق ترقى إلَّى أعلى المعايير الدولية.

قال شيتي “يشكل هذا الاكتشاف حدثًا غير مسبوق فِيْ هذا المجال وشرفًا كبيرًا لنا فِيْ فِيْورا وموزمبيق”، معربًا عَنّْ فخره لكونه شركة مستدامة فِيْ مجال استخدام أفضل التقنيات لوضع معايير لصناعة التعدين الملون. الأحجار الكريمة. وشكر حكومة موزمبيق على دعمها وكذلك فريق عملنا فِيْ العمل الشاق الذي قاموا به حتى الآن “.

أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفِيْذي والرئيس التنفِيْذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز لعب دورًا مهمًا فِيْ ترسيخ مكانة دبي كَمْركز تجاري عالمي، خاصة بالنسبة للأحجار الكريمة، معربًا عَنّْ سعادته بالمشاركة مع فِيْورا فِيْ اكتشاف أكبر ياقوتة فِيْ العالم ذات قيمة عالية. أحجار كريمة عالية الجودة. هنا فِيْ بورصة دبي للماس دليل آخر على الدور المحوري لدبي فِيْ قطاع الأحجار الكريمة العالمي.

صرح A Peretti، المالك والرئيس التنفِيْذي لشركة GRS GemResearch Swisslab، أن حجر الياقوت هذا يعرض خصائص عادة ما يتم مواجهتها فقط فِيْ مناجم Mojok الكلاسيكية فِيْ بورما. وأوضح أن هذا الحجر يمتلك تألقًا ولونًا أحمر ساطعًا ويتفوق فِيْ وضوحه الممتاز ويوفر لـ Estrella de Fiora القدرة على تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لكونه أفضل حجر ياقوت عالي الجودة تم اكتشافه على الإطلاق بحجم يزيد عَنّْ 50 قيراطًا مرة واحدة. لقد مرت بعملية القطع النهائية.

“من المحتمل أن ينتج Estrella de Fiora لونًا أحمر كثيفًا مشبعًا تمامًا دفعة واحدة، تمامًا، سليمًا وبنسب كافِيْة، مقارنة بمعظم الياقوت، بما فِيْ ذلك من بورما، والتي تميل إلَّى تضمينها إلَّى حد معين عَنّْد الأحجام يصل وزنه إلَّى أكثر من 5 قيراط، هذا الياقوت خالي نسبيًا من الشوائب المرئية للعين. نظرًا لحجمه الكبير جدًا ولونه الأحمر النابض بالحياة وخصائصه النقية، يمنحه حجر الياقوت إمكانية غير عادية ليصبح واحدًا من الأكبر من نوعه. الجودة هِيْ متعدد الأوجه على الإطلاق “.

وسيتم عرض الياقوت “Estrella de Fiora” فِيْ دبي لمدة شهر، حسب المواعيد السابقة، على أن يتم طرحه فِيْ مزاد خاص خلال شهر أكتوبر.

ستخصص Fiora Games 2٪ من مبيعاتها لبناء أكاديمية تدريب Fiora لدعم المجتمع المحلي الذي تعمل فِيْه فِيْ موزمبيق.

الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هُو تعزيز الوصول إلَّى التعليم المناسب والتدريب الفني للسكان المحليين فِيْ مختلف مجالات العمل مثل التعدين والنجارة والهندسة والزراعة من أجل تزويدهم بدخل مستدام.