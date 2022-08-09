اكتشاف مرصد فلكي بحائل عمره أكثر من 3 آلاف عام

تمكن الباحث في علم الفلك مشاري الجشم من اكتشاف مرصد فلكي في جبال الآغا في مدينة حائل، يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام، ويعد أول حضارة فلكية في المملكة وشبه الجزيرة العربية.

# الرسالة الإخبارية | اكتشاف مرصد فلكي في جبال الآغا يعود تاريخه إلى حضارة قديمة لأكثر من 3000 عام. # قناة_السعودية pic.twitter.com/m19zboAUWr

– قناة الأخبار السعودية (saudiatv_news) 8 أغسطس 2022

انظر الأدلة في المرصد.

وبحسب قناة العربية، النادي الأدبي والثقافي للمنطقة، خلال ندوة علمية قدمها صاحب الاكتشاف البروفيسور الجشم، ناقشوا تفاصيل المرصد الفلكي وراقبوا الأمر بالأدلة، في وجود عدد من علماء الفلك في المملكة.

كما رأى العلماء تطبيقًا علميًا في المرصد المكتشف في وادي مشير، ومن خلال الدراسة تأكدت العلاقة بين علم الفلك ونتائجه المتطابقة للمعتقدات القديمة التي تحكمها قوانين كونية ثابتة.

كما رأوا على اليابسة عبور القرص الشمسي في المرصد المكتشف، من خلال الفتحة المحددة بدرجة فلكية، والتي لا تكرر نفسها في عام إلا مرتين في 5 أغسطس في برج الأسد، وفي 5 مايو في برج الثور.

المرصد القديم

من جهته قال الدكتور زكي مصطفى أستاذ علم الفلك بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إن الجشع بذل قصارى جهده في عملية التزاوج بين علم الآثار وعلم الفلك، ووجد أرقاماً متوافقة تدل على أن المكتشف هو مرصد تأسست في العصور القديمة للاستخدامات الفلكية.

أول مرصد فلكي في شبه الجزيرة العربية

يعد هذا المرصد المكشوف أول مرصد فلكي في شبه الجزيرة العربية يضيف بعدا ثقافيا وتاريخيا للمملكة وحائل.