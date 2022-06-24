اكتشف الشخص المصاب بالهوس بهذه العلامات

الهوس هو اضطراب عاطفي، حيث يعاني الشخص من تقلبات المزاج وفرط النشاط والأفكار المتسارعة. غالبًا ما يخرج ويضحك بطريقة غير عادية.

ما هي أسباب الهوس

قد يكون هذا نتيجة تناول الأدوية التي تسبب فرط النشاط.

الآثار الجانبية للدواء.

أسباب نفسية مثل التعرض للفشل والصراعات الداخلية والإحباطات.

قد يكون هذا بسبب عوامل وراثية، لكنه يعتمد على استعداد الشخص للإصابة بالمرض.

أنواع الهواجس

المهووسون بالشهرة هم الذين يحبون الأضواء وفي جميع جوانب حياتهم يبدون مثل المشاهير.

هوس الشراء يجد الإنسان متعة في الشراء بشكل مبالغ فيه، ويمكنه شراء الأشياء التي لا يحتاجها، ولديه خوف قهري من التسوق.

نتف نتف الشعر يقوم الشخص بسحب شعره دون حسيب ولا رقيب ثم يشعر بالندم على ما فعله.

السرقة يسرق أشياء قد لا يحتاجها.

كيف تجد شخصًا مصابًا بالهوس

يتحدث بسرعة.

إنه نشط للغاية.

لا يشعر بالنعاس أو النعاس.

إنه يشعر بعدم الارتياح.

يمكنه أن يجد الأوهام السمعية والبصرية.

الحساسية المفرطة، حيث يتأثر عاطفياً بسرعة.

ما هي طرق علاج الهوس

يوجد هوس خفيف وحاد ومزمن، ويتطلب كلا من الهوس المزمن والحاد علاجاً دوائياً، وإذا كان الهوس مصحوباً بالاكتئاب، يتم إعطاؤه مضادات الاكتئاب بالإضافة إلى هذا العلاج الدوائي.

يشمل العلاج النفسي أيضًا التعرف على أسباب الهوس ودوافعه الشخصية، ووضع خطة علاج نفسي من خلال جلسات معرفية – سلوكية، وتمارين استرخاء، والتركيز على المشاعر الطيبة تجاه الذات، وفي حالة الهوس الخفيف يكون العلاج نفسيًا فقط بدون أدوية.