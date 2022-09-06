اكتشف ما إذا كنت مؤهلا للحصول على إقامة 10 سنوات في الإمارات، فتحت دوله الامارات التاشيرات الذهبية للإقامة لمده طويله وذلك خصيصا لفئات معينه من الاجانب المقيمين في الامارات او الاجانب الراغبين بالقدوم الى دوله الأمارات، حيث تمكنهم هذه الفيزة الذهبية من العيش والعمل والاستثمار في دوله الأمارات، وذلك دون وجود مستضيف وتتمتع الشخصيات التي تحمل الجنسية الذهبية او الباسبورت الذهبي بالعديد من الميزات الحصريه والخاصه لهم.

مؤهلات الحصول على اقامة 10 سنوات

تشمل الفيزا الذهبيه للفئات من الرواد والمستثمرين والعلماء والمتخصصين واوائل الطلبه والخريجين واصحاب الاعمال الانسانيه ومجموعه خط الدفاع الاول في دوله الامارات، حيث تمنح التأشيرة اقامة مدتها 10 سنوات وقابلة للتجديد ومن خلالها يحصل الحامل على هذه التأشيرة، يحصل الحامل على هذه الفيزا على الكثير من المميزات التي تؤهله للاقامه في دوله الامارات بكل أريحية.

طلب الحصول على باسوورد ذهبي

لطلب الحصول على التأشيرة الذهبية يجب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الخارجيه الاماراتيه، و للأشخاص الذين يطلبون التأشيرة من ابو ظبي والشارقه وعجمان واملقيوين والفجيره وراس الخيمه يمكنهم اتصال بمركز الهيئة الاتحادية للجنسيه والهويه في الامارات او الاتصال على الرقم التالي 600522222 لحجز تأشيرة ذهبية مدتها 10 سنوات.

مميزات التأشيرة الذهبية

من مميزات التأشيرات الذهبية في دوله الامارات انه يحصل الشخص على تاشيره متعدده المزايا ولمده ستة اشهر وتكون التاشيره قابله للتجديد ليتم استكمال كافه الاجراءات، في حال انه قد تواجد شخص اجنبي خارج الدولة، وهناك تاشيره لمده عشر سنوات قابل للتجديد أيضا، حيث التأشيرة الذهبية التي مدتها عشر سنوات لا تحتاج الى كفيل أو مواطن او مستضيف في دوله الأمارات المتحدة، ومن مميزاتها ايضا انها تقدم للأفراد العمل في الامارات المتحدة بدون اي قيود أو عوائق كالتي تواجه الحاملين التأشيرة العادية.

ويبحث العديد من الأشخاص عن كيفيه الحصول على الفيزا لمده عشر سنوات ومن الأشخاص المؤهلين كما ذكرنا سابقا انهم أشخاص رواد الاعمال والمستثمرين والاجانب والخريجين والمتفوقين في الجامعات وأصحاب الأعمال الإنسانية فكل هذه الفئات تندرج تحت طلب تأشيرة لمده عشر سنوات.