اكتمال الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية والبنوك فِيْ السعودية

وأعلن، اليوم الاثنين، استكَمْال إجراءات الربط الإلكتروني مع المركز السعودي للأعمال الاقتصادية عبر برنامج “تنفِيْذ”.

وقال البنك المركزي السعودي فِيْ بيان إن البرنامج يهدف إلَّى الربط المباشر للأنظمة الفنية للجهات الحكومية والأنظمة الفنية للبنوك والبنوك العاملة فِيْ المملكة من خلال البنك المركزي السعودي ودمجها بشكل يساهم فِيْ الأتمتة والتشغيل. تسريع إجراءات الأعمال بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف البنك المركزي أنه يهدف من خلال برنامج “تنفِيْذ” إلَّى تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، والعمل على فهم احتياجات تلك الأجهزة، وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها.

يأتي ذلك فِيْ تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيز البنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بما يسهم فِيْ تقصير الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها، فِيْ تكامل. مع المؤسسات المالية العاملة فِيْ المملكة.