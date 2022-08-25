اكتمال تسليم وحدات مشروع عمائر الجوهرة بـ الرياض بنسبة 100%

أعلن برنامج “سكني” عن الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية في مشروع عمارات الجوهرة الواقع شمال الرياض، بعد الانتهاء من الأعمال واستكمال تسليم الخدمات والبنية التحتية للمشروع.

ويأتي في إطار رغبة البرنامج في تسليم الوحدات للمستفيدين فور اكتمالها، لتحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – المتمثل في رفع نسبة التملك إلى 70٪ بحلول عام 2030.

24 مشروع سكني

وأوضح البرنامج أنه تم تسليم جميع المنازل للمستفيدين من المشروع الذي يقع على مساحة 15473 مترًا مربعًا ويوصل 112 منزلًا، وذلك استمرارًا لمرحلة التسليم التي بدأها “سكني” الشهر الماضي في 9 مدن في المنطقة. عدة مناطق بالمملكة، شملت 21 مشروعًا سكنيًا قيد الإنشاء في مناطق الرياض المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، عسير. تشهد منطقة الرياض تنفيذ 24 مشروعًا سكنيًا موزعة على شمال وغرب وشرق المدينة وتوفير أكثر من 31 ألف وحدة سكنية بمختلف التصاميم والمساحات، ضمن بيئة سكنية عصرية توفر أسلوب حياة يلبي جودة الحياة. المعايير بتخطيطاتها ومساحاتها المتنوعة لتلبي احتياجات وتطلعات الأسر السعودية.

مساحات خضراء

تشمل المشاريع السكنية لبرنامج “سكني” مساحات للحدائق، ومسطحات خضراء، وحكومية، وتجارية، ومرافق ترفيهية وصحية لتوفير بيئة جذابة تتكامل فيها عناصر جودة الحياة. وتقدم “سكني” حزم دعم اختيارية جديدة ضمن حلولها وخياراتها المقدمة للأسر السعودية، وبذلك يصل عدد خيارات الإسكان والتمويل إلى 9. الحزم الجديدة تضمنت (حزمة الدعم المقدمة، حزمة الإيجار، حزمة الأثاث، حزمة البناء الذاتي وتجديد المنزل).

توفر هذه الباقات للمستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، من خلال تقديم الدعم الفوري وغير القابل للاسترداد للمستفيدين من المنازل الجاهزة، قيد الإنشاء، والمبنية ذاتياً، بالتحالف مع صندوق التنمية العقارية ووكالات التمويل للبنوك والمؤسسات المالية والعقارية. المطورين العقاريين.

وأشار إلى أن ذلك نابع من إيمان سكني بمواصلة الدعم السكني وأهمية تنويع خيارات التمويل والإسكان لمتابعة وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلها.