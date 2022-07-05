اكتمال تفويج 369 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدّسة

أكملت القطاعات والجهات الحكومية العاملة في برنامج “ضيوف الرحمن” بالمدينة المنورة، وفد الحجاج إلى مكة المكرمة بعد قضاء أيام في الصلاة في مسجد الرسول الكريم خلال موسم ما قبل الحج قبل أداء فريضة الحج. عام.

مرحلة

وشهدت مرحلة المجموعات، أمس، تصعيدا سلسا لأكثر من 48 ألف حاج من المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة بالحافلات، انطلاقا من مركز تحكم تفويج وميقات ذو الحليفة ومركز البر للحج. موسم 369.434 حاجا من مختلف الجنسيات.

واستقبلت المدينة المنورة خلال الموسم 382،853 حاجا من مختلف الدول بينهم 6935 حاجا وصلوا أمس من مختلف الدول بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

صعود 13 ألف حاج

وتواصل وكالة شؤون زيارة وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية مراقبة تجمعات الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إذ يشهد “سادس ذي الحجة” تصعيداً بنحو 13 ألف حاج يمثلون البقية. عدد الحجاج في المدينة المنورة بما في ذلك الحجاج الأفراد.