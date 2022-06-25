اكتمال وصول ضيوف الرحمن من العراق لمدينة الحجاج بأبو عجرم

اكتمل وصول الدفعة الأخيرة من الحجاج إلى مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم فجر اليوم، حيث وصلت عبر ميناء جديدة عرار البري من جمهورية العراق الشقيقة.

8349 حاجا

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري، أن المدينة استقبلت في الأيام الماضية 8349 حاجا لأداء فريضة حج هذا العام 1444 هـ، حيث وفرت لهم الرعاية الكاملة والعديد من الخدمات الأمنية والصحية والغذائية. بالإضافة إلى الرد على استفساراتكم وتقديم النصائح المتعلقة بمناسك الحج والعمرة هدية الحرمين من القرآن الكريم.

تعمل طوال اليوم

وأكد الشمري أن المدينة تعمل على مدار الساعة لخدمة حجاج الرحمن بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، مؤكداً تقديم أفضل الخدمات. للحجاج في ظل الدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة – عون الله – التي تكرس جل اهتمامها لخدمة حجاج الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن المدينة تضم العديد من الإدارات وفروع الوزارات لخدمة الحجاج مثل أمانة المنطقة، والشؤون الصحية، والتعليم، والشؤون الإسلامية، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهلال الأحمر، والرياضة، الشباب والمنظمات التطوعية وأنشطتها تشرف عليها إمارة المنطقة.