الآسيوي يرشح الهلال لـ”المشاركة فِيْ كأس العالم 2022″.. ما السبب

يدرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة الفريق الأول لنادي الهلال فِيْ مونديال الأندية 2022، بحسب آخر معاينات صحفِيْة نشرت مساء الأحد.

تمكن أول فريق كرة قدم لنادي الهلال من الحصول على لقب دوري أبطال آسيا 2022.

بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا، شارك الهلال فِيْ بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت فِيْ الإمارات العربية المتحدة، حيث جاء فِيْ المركز الرابع، بعد فوزه الكبير على الجزيرة (6-1)، ثم الخسارة على يد تشيلسي. (1-0) والأهلي المصري (4-0).

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الآسيوي يرشح الهلال “للمشاركة فِيْ مونديال 2022”. ماهُو السبب

وأشارت صحيفة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” يبحث عَنّْ مضيف جديد لكأس العالم للأندية FIFA فِيْ نسخة 2022 التي ستقام فِيْ يناير المقبل. أو فبراير.

وأوضح أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يدرس إمكانية مشاركة الهلال فِيْ النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

وحول السبب أكد أنه سيكون من المستحيل مقابلة البطل الجديد لدوري أبطال آسيا 2022، قبل مَوعِد مونديال المونديال، لأنه يسبق نهائي البطولة الآسيوية، منذ انطلاق دور الـ16 فِيْ فبراير 2023. ..

يشار إلَّى أن الهلال تأهل لمواجهة الشباب الإماراتي من الأهلي دبي فِيْ ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وهُو الدور الذي حققه الفِيْصلي والشباب أيضا.