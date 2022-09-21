الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 وزارة العمل molsa.gov.iq كل المحافظات بالعراق، أتاحت وزاره العمل في كافة المحافظات العراقية إمكانية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة لعام 2022 من خلال رابط الإلكتروني المخصص، كما يمكن الاستعلام عن كافة أخبار وزاره العمل في العراق من خلال الرابط الإلكتروني على الإنترنت، وأتم عقد مؤتمر صحفي من قبله وزير العمل والشؤون الاجتماعية من أجل الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثانية لعام 2022 العرض أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في المحافظات العراقية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

أعلنت وزاره العمل في كافة المحافظات العراقية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة لعام 2022 وكان من بين المحافظات بغداد والكرخ والرصافة والبصرة وذي قار وديالى وكربلاء وكركوك وميسان، كما وأعلنت عن أسماء المشمولين بالإعانة الحماية الاجتماعية لعام 2022 في محافظة المثنى والنجف والقادسية ونينوي، وتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر سبتمبر لعام 2022 م.

كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2022

عقدت وزارة العمل مؤتمر صحفي مساء يوم الثلاثاء برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي سلار عبد الستار وقال إن عدد الأسرة التي تم إرسالها إلى الوزارة الفحص بلغ عددها 343954 ألف أسرة وكان من بينها حوالي310789 أسرة من تحت خط الفقر وهم من يستحقون راتب الرعاية الاجتماعية وسيتم استقبال كافة المواطنين على مدار ثلاثة أشهر لكي يتم إصدار بطاقة الذكية وأكد معالي الوزير على جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية للمراجعة النهائية خلال الأسبوع الجاري.

رابط أسماء المشمولين لرواتب الرعاية الاجتماعية وزاره العمل

نشرت وزارة العمل العراقية أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث يمكن إلى الجميع معرفة أسماء المشمولين وتم تحميل الملف بصيغة pdf عبر موقع وزارة العمل في العراق مساء يوم الثلاثاء وتم عرضه على الموقع الرسمي، وتمكن معرفة الأسماء من خلال الضغط على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لكي يتم تحميل الاسماء بصيغة pdf.

بعد إعلان وزارة العمل العراقية أسماء الوجبة الثامنة من المقبولين في وزاره العمل يبحث الكثير على أسماء الأشخاص التي تم قبولهم في وزارة العمل ويمكن الاستعلام من خلال الرابط المرفق.