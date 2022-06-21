“الآن” تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر أبشر “الداخلية” السعودية توضح

تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا توضح وزارة الداخلية السعودية خطوات التجديد الإلكتروني عبر منصة أبشر 1443. التجديد ، ومن بين هذه الشروط ، يجب أن تكون البطاقة سارية المفعول ، وصلاحيتها لا تقل عن 180 يومًا ، ويجب أن يكون الشخص قد دفع جميع الغرامات المالية لدى مصلحة الأحوال المدنية.

التجديد الإلكتروني للهوية الوطنية

لتجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا ، يجب أن تكون صالحة لمدة 180 يومًا على الأقل.

التجديد يجب أن يتم من خلال الحساب الشخصي للمواطن على منصة أبشر.

يقوم الشخص بتحميل صورة ملفه الشخصي على المنصة.

يطلب المستفيد تسليم البطاقة إلى عنوان إقامته.

خطوات تجديد الهوية 1443

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطوات تجديد الهوية إلكترونياً من خلال أبشر ، وكان الهدف تخفيف الأعباء على المواطنين مع توفير الوقت ، ويمكن للمستفيد اتخاذ الخطوات التالية للتجديد:

في البداية يجب أن تذهب إلى موقع الكتروني أنا أعظ.

بعد ذلك ، يتم اختيار أفراد أبشر.

في هذه الخطوة قمت بتسجيل الدخول.

ثم اكتب البيانات الخاصة بالمستفيد.

انقر على أيقونة خدماتي.

حدد خيار الحالة المدنية ، واختر تجديد الهوية.

ثم اقرأ جميع البنود بعناية ، واضغط على “موافق”.

بعد ذلك ، أدخل العنوان الوطني الذي يناسبك على البطاقة عبر البريد.

شروط تجديد الهوية عبر الإنترنت

يجب أن يكون طالب التجديد سعودي الأصل وجنسية.

من الضروري أن تكون البطاقة صالحة لمدة 90 يومًا على الأقل.

على المواطن المراد تجديده إرفاق عنوانه الوطني لاستلام البطاقة على عنوانه.

إحضار صورة حديثة وواضحة لمقدم الطلب وكذلك سجل عائلي في حالة الزواج.

من الضروري طباعة نسخة من الطلب حتى يتمكن المواطن من متابعة طلبه على المنصة.

يلتزم المستفيد بدفع جميع الرسوم المقدرة من الأحوال المدنية لصرفها.

تجديد الهوية الوطنية إلكترونياً خدمة مميزة أطلقتها وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية 2022 للتسهيل على المواطنين دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأحوال المدنية ، وقد حددت عدداً من الشروط المهمة التي يجب توافرها.