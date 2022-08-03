الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار  علي جميع الأجهزة فِيْ ثواني

تحديث لعبة eFootball PES، زاد البحث مؤخرًا من قبل عشاق الألعاب الإلكترونية، وخاصة كرة القدم، الذين يبحثون دائمًا عن طريقة للعب أي لعبة كرة قدم على الهُواتف الذكية، بالإضافة إلى إمكانية لعبها على أجهزة الكَمْبيوتر، حيث كرة القدم هِيْ من أفضل أنواع كرة القدم، وهِيْ الرياضة المفضلة للصغار والكبار فِيْ أي وقت وهذه اللعبة الفريدة تجعلهم يشعرون بأنهم حقًا ويمكنهم اختيار أفضل اللاعبين من خلال هذه اللعبة المميزة، لذلك نوضح لكَمْ ذلك من خلال فِيْما يلي الأسطر حول كيفِيْة لعب أي لعبة Football Pace، لذلك سوف نتعلم كيفِيْة لعب أي لعبة PES لكرة القدم بالتفصيل.

تحديث PES eFootball

يمكن لعب هذه اللعبة على هاتف Android بالذهاب إلى متجر Google Play على موقعها الرسمي والبحث عن اللعبة بعد كتابة اسمها بشكل صحيح. مع وجود مساحة كافِيْة على هاتفك واتصال جيد بالإنترنت، لا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق للتحديث أو التشغيل.

تحديث E-Football PES على iPhone

يمكنك بسهُولة لعب أي لعبة Football Pace بعد تثبيتها أو تنزيلها عبر متجر الهاتف وتشغيلها فِيْ أي وقت، مما يجعل هذه اللعبة يستمتع بها ملايين المستخدمين إذا كنت تشارك فِيْ لعبة الفريق، وكذلك اختيار الشخصيات المفضلة لديك داخلها. بالإضافة إلى إمكانية اختيار أفضل الدوريات المفضلة بالنسبة لك، وخاصة الدوريات الشهِيْرة ومنها الدوريات الإنجليزية والإيطالية، مع إمكانية اختيار المدير المفضل.

تحديث E-Football PES لنظام Android

تم تحديث هذه اللعبة مؤخرًا سواء على الهُواتف الذكية أو على أجهزة الكَمْبيوتر، حيث تم العمل على تحسين جودة اللاعبين داخل اللعبة، وكذلك إمكانية اختيار مدربك المفضل، وتم توفِيْر اللغة العربية. داخل هذه اللعبة، بالإضافة إلى العمل على زيادة أرقام علم الفلك بأكثر من 80 بالمائة. تحتوي هذه اللعبة أيضًا على وظيفة شراء لاعب.

من السهل أيضًا تحدي أي لعبة كرة قدم على iPhone عن طريق فتح متجر التطبيقات ثم كتابة اسم اللعبة، أي قاعدة كرة القدم، ثم الضغط على التحديث للعبة ifootball base ثم الانتظار قليلاً حتى تكتمل عملية التحديث وبعدها تم التحديث استخدم اللعبة واستمتع بها