الآن تمويلك فورى بدون كفيل بأقل راتب وبالتقسيط علي دفعات ميسرة ومجدولة

الآن تمويلك فوري بدون ضامن ، تمويل شخصي بأقساط ميسرة على أقساط شهرية ميسرة ومجدولة بما يتناسب مع راتبك الشهري ويتناسب مع جميع التزاماتك المالية الأخرى ، حيث جاء عرض التمويل هذا ضمن عروض تمويلية متنوعة في المملكة المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها العديد من العملاء من حلول تمويلية بصيغة إسلامية بشروط سهلة وبسيطة ومتطلبات بسيطة.
الآن تمويلك فوري بدون ضامن بأقل راتب وبأقساط ميسرة
تمويل فوري بدون كفيل وبدون أي ضمانات وبأقساط ميسرة تتناسب مع الراتب الشهري للمتقدم. هذا المنتج هو أحد منتجات التمويل التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للقطاع الفردي في المملكة العربية السعودية. من خلال هذا التمويل توفر الشركة مبالغ من المال تخدم الاحتياجات المالية للعملاء. كما تتيح شركة اليسر للعميل الحصول على النقد الذي يحتاجه من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط سهلة وغير معقدة ، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى التي يمكن للعميل الحصول عليها عند طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
ما هي مميزات التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل؟
- قدمت شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها من خلال برنامج التمويل الشخصي المتاح للشركة.
- تم تصميم التمويل الشخصي من شركة اليسر بصيغة إسلامية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة.
- يمكن للعميل الحصول على تمويل يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.
- يمكن للشخص المتقدم الاستفادة من هذا المنتج لشراء احتياجاته المنزلية أو الشخصية من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية.
- يمكن للمواطن السعودي والوافد من جنسيات مختلفة إلى أراضي المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا التمويل الشخصي.
- لا يحتاج مقدم الطلب إلى وجود ضامن أو ضامن للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- يمكن للعميل المقيم الحصول على مبالغ تصل إلى 10،000 ريال سعودي دون الحاجة إلى ضامن أو ضامن.
- قدمت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية لعملائها القدرة على التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي دون ضامن من خلال الموقع الرسمي للشركة عبر الإنترنت ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول وملء نموذج الطلب بجميع البيانات الشخصية المطلوبة.
- يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل بأنه بدون رسوم إدارية.
- توفر الشركة العديد من خيارات السداد التي تساعد العميل على دفع مبلغ التمويل الشخصي على أقساط شهرية مجدولة تتناسب مع راتبه وتتناسب مع جميع التزاماته المالية الأخرى.
- يمكن أن تصل فترة سداد مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر إلى 24 شهرًا.
- قرض اليسر للأفراد بدون كفيل متاح بدون رسوم وكالة.
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