الآن.. رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ومن الروابط الالكترونية المهمة التي حدثت خلال الفترة الحالية مع اعلى معدل بحث رابط الاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط ​​2022 في العراق اوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية على الانترنت ، يتم الحصول على أسماء الطلاب الناجحين خلال المراحل الدراسية. تتم عملية الاستخراج الإلكترونية بنجاح ، من خلال رقم مقعد الطالب في الامتحانات ، والجدير بالذكر أن الامتحانات انتهت خلال الفترة الماضية في جو صعب شهده تطبيق إجراءات مشددة ضد كوفيد 19 ، وفيما يلي نوضح بالتفصيل خطوة بخطوة كيفية الحصول على درجات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

رابط الاستفسار عن نتائج الفصل الوسيط الثالث 2022 م

في ظل شروط صارمة ، تم الانتهاء من امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​في مايو الماضي. ونجحت الوزارة في نقل العملية التعليمية إلى بر الأمان ، وحققت نجاحًا كبيرًا ، مع اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الطلاب من جميع الفصول والفصول من الإصابة المحتملة بالفيروس. فيروس كورونا لاستمرار وجوده في العالم رغم انتشار التطعيمات فيه.

وشددت الوزارة على أن اللجان المكلفة بالتصحيح يجب أن تنتهي بسرعة من تصحيح الاختبارات للطلاب خلال تلك المرحلة ، بشرط عدم وقوع خطأ أو تجاوز على أي طالب.

خطوات استخلاص نتائج الدور الثالث الوسيط الاول

يمكن استخلاص نتائج الجولة الأولى التي انتهت خلال الشهر الماضي لطلبة الصف الثالث المتوسط ​​إلكترونيًا ، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة أو المدرسة المسجل فيها الطالب. ممكن وبأقل جهد للمواطنين ، وخطوات الحصول على النتيجة كالتالي: