الآن.. رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

رابط nategafany.emis.gov.eg لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الفصل الثانى يرغب جميع طلاب المدارس التجارية والصناعية والزراعية والفندقية بمعرفة نتيجة الفصل الثانى من الدبلومات الفنية لثلاث سنوات وخمس سنوات- أنظمة العام ، حيث أنهى الطلاب أداء الامتحانات منذ بداية شهر يونيو ، ولم يتم رصد وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني أي شكاوى من الطلاب تؤكد صعوبة الامتحانات ، حيث أجرى الطلاب الامتحانات وسط متابعة مستمرة من يقوم وكلاء وزارة التربية والتعليم بمتابعة نظام الامتحانات داخل اللجان والتأكد من عدم انتشار ظاهرة الغش بين الطلاب وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتهت الامتحانات بهدوء وأمان ومنذ أن انتهت. ويبحث جميع الطلاب عن تاريخ النتيجة ، لذلك سنراجع تاريخ النتيجة.

nategafany.emis.gov.eg رابط لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية للفصل الثانى 2022

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد ، بأن عملية تصحيح امتحانات الدبلوم الفني ما زالت جارية داخل الضوابط ، حيث يقوم المعلمون بتصحيح المواد الدراسية بدقة بحيث يتم تسجيل درجات كل طالب دون إجراء. لذا فإن إعلان النتيجة سوف يتأخر حتى بداية شهر يوليو القادم ، كما أكد الدكتور مجاهد أن التأخير في إعلان النتيجة يصب في مصلحة الطالب حتى يتم متابعة الدرجات بدقة لتجنب أخطاء الكتابة في نتيجة الطلاب. .

خطوات الحصول على نتيجة الدبلوم الفني 2022 الفصل الثاني

أنهى طلبة الدبلومات الفنية لنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات من أداء امتحانات 9 يونيو ، وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني الدكتور محمد مجاهد أن وزير التربية والتعليم سيصادق على نتائج الدبلومات الفنية لـ النظامين في بداية شهر يوليو المقبل ، مضيفًا أنه بمجرد إعلان موافقة الوزير على النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم ، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة باتباع الخطوات التالية.