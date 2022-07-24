“الآن” رَابِطْ استخراج نتائج الأساس ولاية الخرطوم برقم الجلوس عبر موقع result.esudan

طلاب الصف الثامن ينتظرون الرَابِطْ لاستخراج نتائج التأسيس بولاية الخرطوم وباقي الولايات عبر رَابِطْ وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم المؤتمر الصحفِيْ الذي سيحضره والي الخرطوم ومدير التربية والتعليم بالولاية، حيث سيشهد المؤتمر إعلان أسماء الطلاب الأوائل بالولاية، ومن ثم سيتم تفعيل الرَابِطْ لنتائج الصف الثامن الخرطوم 2022 وجميع الطلاب بولاية الخرطوم. الذين أكَمْلوا 237 امتحانات الشهادة الأساسية فِيْ الولاية يمكنهم ألف طالب، تم توزيع هؤلاء الطلاب على 1221 مركز امتحان فِيْ المنزل، فِيْ حين بلغ عدد مراكز الامتحانات للطلاب الأجانب 16 قاعة امتحان.

رَابِطْ لاستخراج النتائج الأساسية بولاية الخرطوم

كان طلاب الشهادة التأسيسية بالخرطوم قد أكَمْلوا امتحانات نهاية العام فِيْ نهاية شهر مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين ينتظر الطلاب وأهاليهم مَوعِد إعلان وزارة التربية والتعليم بالخرطوم نتيجة الصف الثامن. نتيجة ولاية الخرطوم كان مقررا ان يعلن يوم امس السبت الموافق 23 يوليو 2022 الساعة الواحدة ظهرا لكن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بالخرطوم اعلنت عبر موقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك. أنه سيتم تأجيل إعلان النتائج إلى الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد، وتعتبر ولاية الخرطوم من أكبر الولايات من حيث عدد الطلاب، لذلك تعتبر هذه النتيجة من أهم النتائج. على مستوى كل ولايات السودان.

وزارة التربية والتعليم بالخرطوم

من المتوقع الإعلان عن النتائج الأساسية فِيْ معظم الولايات التي لم يتم الإعلان عن النتائج فِيْها، مثل غرب كردفان، شمال كردفان، شرق كردفان، سنار، كسلا، ولاية النيل الأبيض، شمال دارفور، غرب دارفور. وجنوب دارفور. يمكن الاطلاع على نتيجة ولاية الخرطوم من خلال الخطوات التالية