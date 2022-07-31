 الآن.. رَابِطْ استخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم 

رَابِطْ لاستخراج نتيجة البكالوريا 2022، لا تزال عملية انتظار نتيجة البكالوريا لهذا العام مثيرة للإعجاب سواء للطلاب أو أولياء الأمور الذين يأملون فِيْ الحصول على نتيجة إرهاقهم وثمار جهدهم طوال 12 عامًا. سنوات، حيث انفصلنا عن النتيجة ببضعة أيام أو ساعات، بحسب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الذي أعلن أنه من المتوقع إعلان نتائج شهادة الثانوية العامة لعام 2022 فِيْ الأسبوع الأول. فِيْ أغسطس المقبل، مع ملاحظة أنه سيتم حجب نتيجة أي طالب صدر بحقه تقرير نسخة أثناء الامتحانات، وسيتم حرمانه من إكَمْال الاختبار. باقي الامتحان.

رَابِطْ استخراج نتيجة البكالوريا 2022

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن ضوابط تصحيح الامتحانات والمراقبة وتجميع الدرجات قد أكَمْلت عملها بأقصى درجات الشفافِيْة والنزاهة، وأظهرت المؤشرات الأولى أنه تم تحديد 19 موضوعًا باستخدام الماسحات الضوئية دون تدخل بشري. وتشير المؤشرات الأولى من جهتها إلى نسبة نجاح عالية فِيْ موضوعات اللغة العربية، والفلسفة، بالإضافة إلى علم الأحياء، وفروع مادة اللغة الثانية، بينما انخفضت معدلات النجاح فِيْ موضوعات التاريخ والكيمياء، بالإضافة إلى الفِيْزياء وفروع الرياضيات)، وكذلك المؤشرات النهائية لتصحيح امتحانات الثانوية العامة. تفوق طلاب شعبة العلوم على الطلاب فِيْ شعبة الرياضة والشعبة الأدبية. كَمْا أشارت الوزارة إلى أن الطالب الناجح فِيْ جميع المواد ما عدا مادتين أو أقل يدخل امتحانات الدور الثاني المقرر إجراؤها فِيْ أغسطس أو سبتمبر، بينما يتوجب على الطالب الذي يرسب فِيْ 3 مواد أو أكثر إعادة المدرسة التالية. عام.

خطوات الحصول على نتيجة البكالوريا 2022

فِيْما يلي الخطوات التي يتبعها الطالب ليتمكن من تصور نتائجه بالتفصيل برقم مقعده، باتباع ما يلي